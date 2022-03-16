【新冠疫苗】已打針港人 5月初免隔離入境新西蘭

新西蘭因新冠肺炎疫情封關兩年，國內絕大多數成人已接種新冠疫苗。新西蘭周二（15日）宣布將由下月起重啟國際旅遊，包括香港在內的免簽證國家及地區的已接種新冠疫苗旅客，5月初可免隔離入境。

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隨著Omicron變種疫情持續擴大，新西蘭每日增加1.5萬至2萬宗新冠確診。但當地的新冠死亡率仍屬經合組織（OECD）成員國當中最低，自疫情爆發以來共有115名患者死亡。

而新西蘭的新冠疫苗接種率較高，約95%的12歲或以上人口已接種兩劑疫苗，有72%已經接種加強劑。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）宣布由下月13日起，已接種疫苗的澳洲旅客可免隔離入境澳洲。

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由5月2日起，已接種疫苗的其他免簽證國家及地區旅客都可入境，包括美國、英國、德國、加拿大、日本、新加坡及本港，遠早於當局早前訂立於10月解封的計劃。

入境注意事項：

據悉，旅客將提交出發前的新冠檢測陰性結果，當局接受PCR檢測、LAMP（環介導等溫擴增）檢測或快速抗原（RAT）檢測。

旅客入境後無需隔離，但抵步當日以及第6日需進行RAT檢測。

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責任編輯：鄭錦玲