【業績｜酒店】半島酒店母企大酒店去年基本虧損收窄至2.6億　香港半島酒店上季房租升至3719元

▲ 半島酒店母企大酒店去年基本虧損收窄至2.6億 香港半島酒店收入按年升21%

半島酒店母企大酒店 （00045） 公布全年業績。大酒店去年虧損1.2億元，較上一個財年為19.4億元大幅收窄，扣除投資物業的重新估值變動、減值撥備、開業前及項目費用等非營業項目後，基本虧損由8.14億減至2.55億元，不派末期息。

雖然目前營商環境久佳，但大酒店位於美國及中國內地的酒店業務初步呈現輕微復甦，故集團綜合收入增加28%至34.6億元，惟Omicron變種病毒的影響仍然令人憂慮。

香港半島酒店平均可出租客房收入大升52%

酒店收入去年升42%至22.6億元。除曼谷及馬尼拉半島酒店的收入錄得下跌，其餘均錄得按年增長。其中，香港半島酒店收入按年升21%至7.3億元，出租率升11個百分點，平均房租升2%，平均可出租客房收入大升52%；另外，半島辦公大樓去年出租率達97%，短期前景穩定，半島商場出租率達84%。

香港半島酒店平均房租為3,719元

單計去年第四季，香港半島酒店平均房租為3,719元，按年及按季升25%及19.4%；平均可出租客房收入為1,308元，按年升11.5%，按季則跌5.1%。不過，出租率則有所下跌，上季錄得35%，按年及按季跌4個及9個百分點。

至於其他市場，美國及歐洲平均房租為7,060元，按年及按季升40.7%及5.2%，平均可出租客房收入為4,396元，較去年同期大升356%，出租率達62%。其他亞洲地區的平均房租則是2,869元，按年及按季跌7.5%及15.3%，平均可出租客房收入為975元，按年跌15.4%，出租率為34%。

商用物業收入按年跌10%至7億

全年計，按當地貨幣計，巴黎、芝加哥、比華利山、紐約及上海半島酒店的收入按年依次增198%、170%、134%、96%、37%。

至於商用物業，收入按年跌10%至7億元。去年淺水灣綜合項目收入按年跌8%至5.4億元，山頂凌霄閣收入跌38%至約3900萬元。至於山頂纜車，

去年逼不得已裁減部分員工

大酒店指，去年疫情嚴峻，逼不得已裁減部分員工，而員工也放取了自願無薪假期，令集團深受打擊。截至去年底止，集團聘有5866名全職員工，較上一財年減少257名。

展望未來，大酒店指，香港正值最嚴峻的第五波Omicron新冠病毒疫情，而嚴厲的本地社交距離措施和旅客入境的限制在也持續實施，措施何時得以放寬仍是未知之數。而且，其他地緣政治不穩定也可能持續影響集團業務，包括俄烏衝突、中美關係緊張、英國脫歐及土耳其金融市場波動等。

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