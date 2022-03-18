【室內設計】小朋友長大空間不足 40年舊樓大翻新 98萬裝修3房單位 打造溫暖北歐風

小朋友日漸成長，需要的空間和位置亦隨之而增加，單靠收拾物品未能完全解決空間不足的問題，翻新是其中一個有效方法。是次要介紹的單位位是於北角的城市花園，面積為約1,060呎，裝修費約98萬。單位居住了4人，包括戶主夫婦二人及兩個小孩。整個工程連設計、入場裝修及傢俬訂造、擺位大概用了4個月。

這個是單位屬於3房1廳間隔。由於是有40年樓齡的舊樓，加上戶主兩位小朋友逐漸長大，希望重新裝修給予小朋友更多空間活動。業主在設計上要求以北毆淺色調風格為主，同時具有和諧且溫暖的感覺。

設計師在單位以白色、灰色、木色為主連貫全屋設計，顏色統一同時不失溫馨感，將40年舊樓單位重新打造成時尚、簡約、充滿北歐風格暖意的居所。灰色亦是不少家居裝修常用的顏色，百搭而且感覺簡潔，與白色作配搭可以平衡灰色平實感覺。屋內客廳亦放置盆栽，白色容器與原木色互相呼應，讓家中增添自然氣息，有舒緩視覺效果。

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在主人房方面，一貫採用白色、灰色等淺色系的傢俬及牆身，有助加強空間感，感覺溫馨舒適。兩間睡房則採用相同色調，營造出柔和、安靜的氛圍，加上床邊書枱連櫃設有不少空間予小朋友放置書本或其他物品。設計師亦打通兩個小朋友房間中間牆，造成一個灰白色雙面櫃，除了為居住者創造大量儲物空間節省位置及有舒適的工作環境外，更貫穿全屋北歐居家的特色，兼具實用性與美感。

業主期望單位以實用為主，對儲物空間要求甚高，因為有兩個小朋友，要擺放的物品較多，亦需要擺放近6呎的床，所以設計師在設計和傢俬擺放上要充分利用屋內空間。為了讓小朋友有更大活動空間，設計師在主人房偷了少許位置，將牆身推後以擴大小朋友房間的面積。同時亦改動了主人房套廁的入口位置，搬出至走廊。單位以減省不必要開支為大前提，盡量剔除現場木工需要，以訂造傢俬取代傳統牆身間隔及木工修口工序，能控制裝修預算同時讓户主擁有實用且充滿北歐暖意的居所。

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費用： 泥水加水電：約 48 萬 訂造傢俬：約 40 萬 油漆工程及其他雜項：約 10 萬 總數：約 98 萬

*資料及圖片由 INBLOOM CONCEPT 提供

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責任編輯：陸盈希