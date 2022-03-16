【輝瑞疫苗】料向美國申請 為65歲以上打第4針

面對新冠肺炎變種病毒威脅，不少國家加強接種第3針疫苗應對，亦有不少專家提出，需要打多針疫苗預防未來疫情。據悉，輝瑞即將向美國政府提交申請，為65歲以上人士接種第4針。

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美國媒體CNBC引述消息人士指出，輝瑞將向美國醫療監管部門提交數據，尋求准許為65歲或以上人士接種第4針疫苗。有指，輝瑞最快在美國時間周二（15日）提交申請。若美國食品及藥物管理局（FDA）批准，重症及死亡風險較大的高危族群將會再打一劑疫苗。FDA及輝瑞暫時未有回應。

輝瑞行政總裁艾伯樂上周六（12日）表示，將向美國提交數據，申請接種第4針疫苗。艾伯樂周日（13日）亦聲稱，認為第3針固然能有效降低因感染新冠肺炎住院或死亡的風險，但在傳染力較高的Omicron變種肆虐之際，有必要增強民眾接種疫苗產生的免疫反應。

根據美國疾控中心（CDC）數字，當地超過66％的65歲以上合資格人士已接種第3針疫苗。如第4針獲批，CNBC未能肯定美國是否有足夠疫苗，讓合資格人士打第4針。美國官員透露，按現有疫苗存量，只夠免疫力低人士打第4針。

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責任編輯：吳漢培