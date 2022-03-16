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【石Sir午市閒談】今日推介贛鋒鋰業｜港交所、創科、騰訊、中生製藥、碧桂園服務最新部署

股市 12:33 2022/03/16

分享：

恒生指數中午收報18875點，升460點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介贛鋒鋰業 （01772） ，另亦會分析港交所 （00388） 、創科 （00669） 、騰訊 （00700） 、中生製藥 （01177） 、碧桂園服務 （06098） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

04：22 – 港交所 （00388）               劫後昇華？

09：17 – 創科 （00669）                  恐調整未完

10：50 – 騰訊 （00700）                  恐調整未完

13：54 – 中生製藥 （01177）            仍要整固

16：01 – 碧桂園服務 （06098）         仍要調整

18：27 – 贛鋒鋰業 （01772）            企102.00元上始買

20：24 – 推介股表現記錄

21：04 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 贛鋒鋰業（01772） 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 中國生物製藥（01177） 碧桂園服務（06098） 石鏡泉
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