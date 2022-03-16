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【職場熱話】WFH工作量有增無減 看海量電郵才能作紀錄 打工仔：交收文件好想死

理財智慧 17:00 2022/03/16

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疫症使不少公司實行WFH，很多打工仔有感更輕鬆，但卻不是人人都那麼幸福。近日有網民在討論區發文指在家工作反而更繁複，不停查看電郵還要仔細檢查以作紀錄，期望能快點完結WFH生活。

樓主指檢查同事上班紀錄、放假、來回發送電子郵件最少要2個步驟。員工申請、主管審批、行政人員審批紀錄之前在公司是收到表格後確定有簽名就可以。現在要看很多電郵才可以入系統作紀錄，一時眼大看少眼還要「搵餐死」。

【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼 一年半只批出1,203宗 哪些人合資格申請？見下頁

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同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信 

有網民認為「現在環境WFH起碼要多兩三個月，你公司還用紙印 ? 填資料又煩，又容易不見」、「是否細公司所以無用系統做 ? 有用系統節省跟流程時間已經可以處理其他事」。

【職場熱話】親見同事盜取公司貨物 憂自己被誤會為小偷 打工仔猶疑應否出聲指證下一頁

亦有網民指「現在經濟那麼差，你還那麼多要求，有工作做已經要知足啦」、「羨慕可以WFH，我公司知道快速測試呈陽性的人還會上班」。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果 

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責任編輯：陸盈希

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