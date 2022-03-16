【中小企】生產力學院推免費網上學習平台　助中小企員工裝備「未來技能」

▲ 香港生產力促進局（生產力局）轄下的生產力學院將開放免費網上學習平台，讓中小企員工在家抗疫同時增值。（生產力局提供圖片）

有見本港新冠疫情嚴峻，中小企面對前所未有的挑戰，不少企業實施在家中工作安排。香港生產力促進局（生產力局）轄下的生產力學院將開放免費網上學習平台，讓中小企員工在家抗疫同時增值。

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課程涵蓋嶄新科技應用，以及最新顧客服務趨勢，讓員工裝備「未來技能」（FutureSkills），為日後經濟復甦作好準備。

有興趣人士可在生產力學院網站登記，並於2022年3月25日至4月8日期間隨時隨地免費使用網上系統學習。凡於指定時間內完成網上課程的學員，均可獲發電子證書乙張。

免費課程內容包括：

1. 顧客服務體驗基礎班

2. 奢侈品零售的客戶體驗及消費信心

3. 人工智能（AI）101 – 基本知識及行業應用

4. 區塊鏈（Blockchain）101 – 關鍵概念及人工智能算法

5. 雲端運算（Cloud Computing）101 – 基本知識及技術限制

6. 大數據（Big Data）101 – 數據分析及開發和管理問題與限制

生產力學院的在線學習平台是一個互動平台，為個人及企業提供更便捷的培訓服務。透過學習管理系統，個人可以隨時隨地自學，企業亦能透過系統了解員工的學習進度及成效。此外，系統更提供一系列免費的學習資源和短片，鼓勵持續自主學習。

生產力局新世代企業及技能發展總經理馮嘉寶女士表示，「生產力學院深明中小企在疫情下面對的挑戰，期望透過免費網上學習平台讓企業及員工掌握『未來技能』，保持競爭力，為疫後再出發作好準備。

她指出，數碼浪潮下，員工尤其需要具備ABCD & R科技技能及知識，包括人工智能（AI）、區塊鏈（Blockchain）、雲端運算（Cloud Computing）、大數據（Big Data），以及機械人技術（Robotics）。

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責任編輯：李智美