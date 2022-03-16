【業績｜電力股】潤電升逾11%　去年少賺8成兼火電業務轉虧　末期息派0.045港元

▲ 【業績|電力股】潤電去年少賺8成、火電業務轉虧 末期息派0.045港元

潤電 （00836） 去年淨利潤為15.93億元，按年大減79%，為潤電盈警的上限範圍。潤電火電業務由盈轉虧，核心虧損59.4億元，而2020年利潤為52.34億元；而可再生能源業務核心利潤貢獻則為83.81億元，按年升85.4%。

公司末期股息為每股0.045港元，全年每股股息0.295元，按年大跌53%。潤電午後升幅擴大，升逾11%，高見14.6元。

期內，公司營業額為898億元，按年升29%，不過燃料成本大增79.9%至584.4億元。去年煤炭價格顯著上漲，附屬燃煤電廠平均單位燃料成本為每兆瓦時305.8元人民幣，按年增長60.4%；平均標煤單價為每噸1,022.0元，按年上升59.5%。

去年，全社會用電需求增速錄得增長，公司全年附屬電廠售電量為177,300吉瓦時，按年上升14.4%，其中風電場和光伏電站的售電量分別按年顯著上漲57.8%和63.2%，附屬火電廠售電量上升7.5%。

展望未來，十四五期間，公司目標是新增4,000萬千瓦可再生能源裝機，預計至十四五末（即2025年底），可再生能源裝機佔比超過50%。而2022年新增風電和光伏項目併網容量目標為6,300兆瓦。

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編輯：姚卓然