【樓市熱話】港男每月交管理費5000元 服務並無特別 質疑港鐵樓盤管理費特別貴？

管理費是住户每月經常性支出，包括物業管理和設備維修等，有的人可能會認為愈貴愈安全。近日有網民在「連登」討論區發文指自住地方管理費約五千元，仍要與其他座數住户共用保安，不明為何管理費仍那麼貴。

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有網民認為「不知其他屋苑是否一樣，但我以為名城有政要住上面，登記都過五關斬六將，真是很多保安」、「搞業主立案法團，換管理公司」、「管理費貴的問題就好像買影印機的墨水。樓本身不是主菜，慢慢有得賺才緊要」。

有網民分析「管理費貴其中一個主因係經理人酬金和行政費用收的比率超高。經理人酬金 10%、行政費用2-2.5%，每樣費用都要給額外十多percent。只不過大部份業主不理，不參與法團或者業委會事務，不去和管理公司談」；亦有網民笑言「住公屋，完全唔知咩叫管理費」。

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責任編輯：陸盈希