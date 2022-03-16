【職場熱話】WFH請假打針 上司擅自替其銷假 打工仔：攞大假都無得休息

疫症肆虐，不少公司轉為在家工作。若然請假理應能好好休息，怎會想到居然還要工作？近日有網民在討論區發文指原本請了自己大假去打針，打算休息卻突然被上司取消休假，因而感到無奈。

樓主經歷：

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有網民認為「都唔算荒謬，荒謬應該是不讓你銷假還要WFH工作」、「在家WFH無嘢做，又可以慳番半日假，這些上司好吖」。

亦有網民指「為錢幣做奴隸」、「我是在週末打針，不用請假，其實打完也不需要特別休息」。

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責任編輯：陸盈希