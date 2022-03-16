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約翰遜出訪沙特及阿聯酋 尋求增加石油天然氣產量

環球社會熱點 11:50 2022/03/16

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英國早前宣布分階段禁止進口俄羅斯石油，並積極增加其他國家供應，避免能源價格進一步飆升。英國首相約翰遜周三（16日）出訪阿聯酋及沙特阿拉伯，尋求兩國同意增加石油產量。

英指俄封鎖黑海 圖切斷烏海路貿易 【下一頁】

首相府發言人表示，約翰遜（Boris Johnson）先抵達阿聯酋，與王儲穆罕默德·本·扎耶德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）見面，其後再前往沙特阿位伯會晤王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），與兩國討論增加石油及天然氣產量。

發言人續稱，會談亦會提及俄羅斯入侵烏克蘭後的地區安全問題及人道主義救援，冀與盟友努力在外交及經濟向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）施壓。約翰遜在會談將談及沙特人權狀況，包括早前曾大規模處決81名男子。

倫敦有人佔領俄前首富家族豪宅 促安置烏克蘭難民 【下一頁】

約翰遜出訪阿聯酋前發表聲明，表示全球必須擺脫對俄羅斯石油及天然氣倚賴，英國正建立國際聯盟應對新局勢。為擺脫倚賴俄能源供應，沙特及阿聯酋屬重要國際合作夥伴，英國將與兩國合作確保地區安全，支持人道主義救援工作，長期穩定全球能源市場。

出訪期間，英國第三大柴油供應國沙特確認，其alfanar集團會投資10億英鎊（10.21億港元）在英格蘭東北部提賽德（Teeside）發展綠色能源項目，希望大規模生產可持續能源。

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責任編輯：郭麗明

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