【NFT】Meta擴展元宇宙計畫？　朱克伯格：NFT將於短期內登陸Instagram

▲ Meta行政總裁朱克伯格表示：「在接下來數個月，我們希望能夠讓用戶將NFT帶入IG，甚至有進一步發展鑄造新NFT的能力。」（法新社）

引入「非同質化代幣」（NFT）已成為各社交平台的發展藍圖。繼早前Twitter推出新功能，允許用戶將所擁有的NFT作為個人照片後，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）日前在「SXSW 2022」（South by Southwest 2022）大會上表示，NFT將在短期內登陸Instagram（IG）。

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朱克伯格表示：「在接下來數個月，我們希望能夠讓用戶將NFT帶入IG，甚至有進一步發展鑄造新NFT的能力。」雖然他並沒有說明當中細節，但就強調NFT有朝一日會在元宇宙發揮作用。

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朱克伯格又舉例說明，用戶可以將「虛擬替身」（avatar）在元宇宙中所穿的衣服鑄造為 NFT，然後帶到不同的地方。但他也承認，想要順利將這願景成真，必須先解決技術上的問題。

或將NFT添加至Novi

此外，IG負責人Adam Mosseri也曾在1月向《金融時報》表達對NFT的興趣，並希望將NFT添加至旗下加密貨幣錢包Novi之中。

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責任編輯：陳卓賢