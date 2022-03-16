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【NFT】Meta擴展元宇宙計畫？　朱克伯格：NFT將於短期內登陸Instagram

科技 11:33 2022/03/16

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Meta行政總裁朱克伯格表示：「在接下來數個月，我們希望能夠讓用戶將NFT帶入IG，甚至有進一步發展鑄造新NFT的能力。」（法新社）

引入「非同質化代幣」（NFT）已成為各社交平台的發展藍圖。繼早前Twitter推出新功能，允許用戶將所擁有的NFT作為個人照片後，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）日前在「SXSW 2022」（South by Southwest 2022）大會上表示，NFT將在短期內登陸Instagram（IG）。

【IG技巧】Instagram推出全新Creator Lab　助內容創作者掌握IG技巧

朱克伯格表示：「在接下來數個月，我們希望能夠讓用戶將NFT帶入IG，甚至有進一步發展鑄造新NFT的能力。」雖然他並沒有說明當中細節，但就強調NFT有朝一日會在元宇宙發揮作用。

【IG】Instagram新功能　將為影片添加自動生成字幕

朱克伯格又舉例說明，用戶可以將「虛擬替身」（avatar）在元宇宙中所穿的衣服鑄造為 NFT，然後帶到不同的地方。但他也承認，想要順利將這願景成真，必須先解決技術上的問題。

或將NFT添加至Novi

此外，IG負責人Adam Mosseri也曾在1月向《金融時報》表達對NFT的興趣，並希望將NFT添加至旗下加密貨幣錢包Novi之中。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

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