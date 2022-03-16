【烏克蘭戰爭】霍士新聞攝記遇襲身亡 烏控為俄軍襲擊

俄羅斯入侵烏克蘭後，多個媒體機構派駐員工到當地實地採訪戰線。美媒霍士新聞確認，旗下攝影記者在基輔遇襲及身亡。霍士新聞同時指，同行記者亦同時喪生，另有1名記者受傷留院接受治療。烏克蘭國防部表示，是次襲擊為俄羅斯軍隊所為。

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霍士新聞（Fox News）周二（15日）確認，旗下攝影記者扎克熱斯基（Pierre Zakrzewski）和烏克蘭顧問記者庫夫希諾娃（Oleksandra "Sasha" Kuvshynova）在基輔郊外，和記者霍爾（Benjamin Hall）合作時，所在車輛遇襲，扎克熱斯基和庫夫希諾娃死亡，而霍爾則受傷留院接受治療。

霍士新聞讚揚終年55歲的扎克熱斯基是傳奇人物，多年來一直是公司的重要成員，曾到訪伊拉克、巴基斯坦等地區採訪，對他的離世感到心碎。行政總裁斯科特（Suzanne Scott）早前曾指，扎克熱斯基能擔任攝影師、工程師、編輯及製片人角色，可在巨大壓力下以驚人的技能完成任務，她對扎克熱斯基的身故感到心碎。

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而庫夫希諾娃則終年24歲，為霍士新聞團隊擔任當地顧問，協助工作人員在基輔及附近地區採訪，同時負責收集及和消息人士交流。烏克蘭國防部在社交平台Twitter上表示，倖存記者霍爾需留院接受治療，腿部需部分截肢，並指是俄軍發動是次襲擊。

烏克蘭報道指，俄烏戰爭已經造成最少5名記者死亡，早前美國記者兼製片人Brent Renaud亦受襲身亡。烏克蘭國會人權事務負責人Lyudmyla Denisova周二表示，戰爭造成逾30名記者受傷。總部位於美國紐約的監督機構保護記者委員會（The Committee to Protect Journalists，CPJ）呼籲 ，保護身處烏克蘭採訪的記者及媒體工作者。

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責任編輯：李俊儀