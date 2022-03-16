▲ 【烏克蘭戰爭】歐盟新一輪制裁：禁評級機構對俄及相關企業評級 嚴限投資俄羅斯能源部門、出口珠寶手袋等奢侈品

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟周二發起新一輪制裁，包括禁止向俄羅斯能源部門投資、禁止向莫斯科出口奢侈品、禁止俄羅斯進口鋼鐵產品、禁止信用評級機構對俄羅斯及俄企評級。歐盟同時再制裁多位與俄羅斯政府密切的俄羅斯財閥，包括車路士班主艾巴莫域、俄羅斯國家電視台「第一頻道」負責人Konstantin Ernst也被列入黑名單。

歐盟委員會表示，信用評級公司不能對俄羅斯以及當地公司進行評級；認為制裁能進一步向俄羅斯經濟施壓，並削弱其為入侵烏克蘭籌集資金的能力；歐盟稱，針對信用評級公司措施已與國際合作夥伴密切協調，將由美國宣布採取確切措施。

歐盟禁出口300歐元以上奢侈品

歐盟委員會表示，新一輪制裁包括禁止對俄羅斯能源部門的投資，意味俄羅斯石油巨頭俄羅斯石油公司 （Rosneft）、俄羅斯管道企業Transneft及俄羅斯天然氣工業石油公司（Gazprom Neft）將受投資禁令，在俄羅斯境內投資的能源項目將被禁止。歐盟稱，投資禁令適用於整個能源部門，但不包括核能，因為部分歐盟國家仍然依賴俄羅斯提供反應堆技術，而俄羅斯仍有可能出口幾種原材料，包括化石燃料和鈀。

歐盟也禁止企業向俄羅斯出口任何價值超過300歐元（約2576港元）的奢侈品，包括寶石、水晶、魚子醬、葡萄酒、手袋、皮革製品、鞋子和大衣；價值超過5萬歐元（約42.9萬港元）的汽車也將被禁止出口。

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