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【新特能源回A】新特能源回A擬最多發行3億股　集資用作興建20萬噸多晶硅項目、股價升6%

股市 11:17 2022/03/16

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【新特能源回A】新特能源回A擬最多發行3億股　集資用作興建20萬噸多晶硅項目

新特能源 （01799） 公布，擬首次公開發行不超過3億股A股，並在上海證券交易所上市，所籌集資金用作興建多晶硅項目。新特能源現升6.8%，報14.54元。

不過，公司回A建議須待臨時股東大會及類別股東大會批准以及中國證監會及其他相關監管機構批准後，方可作實。

公司指，為進一步提高公司多晶硅產品的市場佔有率，增強核心競爭力及盈利水平，募集資金擬投資建設准東20萬噸多晶硅項目，項目總投資約176億元人民幣，其中資本金88億元人民幣通過以建議發行A股募集資金解決，剩餘部分通過銀行貸款等方式解決。多晶硅項目建設期共24個月，分為兩期實施，每期建設規模均為10萬噸。

去年8月，新特能源亦按配售價每股16.5港元配售6269萬股H股，淨籌約為8.5億港元，用於建設內蒙古10萬噸多晶硅項目。目前上述募集資金已全部使用完畢。

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