【烏克蘭戰爭】3國元首訪基輔力撐 澤連斯基：抗俄一定勝利

俄羅斯與烏克蘭戰爭開始後，歐洲一面倒支持後者，譴責俄羅斯入侵。東歐3國領袖日前抵達，仍被俄羅斯攻擊的烏克蘭首都基輔，表明支持烏克蘭，成戰事至今首批到訪當地的西方國家元首。澤連斯基對此大為感激，揚言有如此盟友支持，烏克蘭會成為今次戰爭的勝利者。

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捷克總理費亞拉（Petr Fiala）﹑波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）及斯洛文尼亞總理揚沙（Janez Janša）周二（15日）經鐵路，到達實施宵禁的基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，並向其傳達支持。

網上有片段顯示，澤連斯基正向3國領袖闡述最新軍事及人道狀況，以及與俄羅斯談判進度。4方會晤後，莫拉維茨基表示，認為有必要在烏克蘭執行國際維和行動，可能需要北約（NATO）或是更大型國際組織參與。莫拉維茨基聲稱，維和行動目標為爭取和平及提供人道援助。

莫拉維茨基亦公開呼籲，歐盟應盡快賦予烏克蘭成員國地位，表明或會嘗試協助烏克蘭組織防務。波蘭政府會後亦發聲明，指今次3國元首到訪是代表歐洲理事會出訪，確認歐盟對烏克蘭主權及領土完整的支持。

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澤連斯基會後向記者表示，感謝歐盟領袖的支持，稱有如此盟友支持，烏克蘭將贏下今次戰爭。澤連斯基更表示，在商討期間非常確定不論在安全問題﹑歐盟未來發長或制裁措施上，會對烏克蘭產生正面影響。

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責任編輯：吳漢培