【烏克蘭戰爭】俄電視台反戰女編輯 遭罰款後獲釋

俄羅斯國營電視台一名女編輯在直播期間，突然在主持身後高舉反戰標語及呼籲民眾不要相信政治宣傳。這名編輯被警方拘留近一日後，遭法院罰款3萬盧布並獲釋。

【烏克蘭戰爭】直播舉反戰標語 俄國營電視台編輯被控（第二版） 【下一頁】

俄羅斯國營電視台《Channel One》周一（14日）進行新聞直播期間，任職編輯的奧夫相尼科娃（Marina Ovsyannikova）闖入直播室在主播身後舉起反戰標語。

她在標語上用英文及俄文呼籲停戰，叫民眾不要相信政治宣傳，標語內容更直指俄羅斯政府正透過新聞欺騙觀眾。

奧夫相尼科娃遭警方拘留近1日及音訊全無，律師用大量時間在當地警局尋找她，外界更擔心檢控部門準備提出更嚴重的刑事控罪。

她周二（15日）晚現身莫斯科法庭出席聽證會。根據她與律師的合照，她沒有更換被捕時穿著的烏克蘭國旗顏色衣服和頸鏈，看起來並無受傷。

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法院以其違反抗議法為由，判處奧夫相尼科娃需繳付3萬盧布（約2,140港元）的罰款。

奧夫相尼科娃在聽證會後形容，被捕期間是她人生中最艱難的一段時間。她透露已經連續兩日沒有睡覺，又遭盤問超過14小時。

據悉，當局也禁止奧夫相尼科娃聯絡家人或給予任何法律援助，所以她的處境很艱難。但她對獲釋結果不感到驚訝，因為她本身撫養兩名孩子。

人權組織Agora負責人奇科夫（Pavel Chikov）表示，由於法院已經向奧夫相尼科娃罰款，他相信當局刑事起訴她的可能性已大為降低。

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責任編輯：鄭錦玲