【香港零售】莎莎登陸foodpanda mall　至4月底首張訂單滿400元享50元折扣

▲ 莎莎登陸foodpanda mall 至4月底首張訂單滿400元享50元折扣

莎莎 （00178） 宣布，周三（16日）正式進駐foodpanda於香港的一站式即時生活百貨foodpanda mall，透過該平台的24小時「快商務」送貨遞服務，為本地顧客提供更便捷的網上購物途徑，並推進莎莎業務在線上線下融合。莎莎於foodpanda mall推出精選產品約700款，包括防疫產品，以及人氣化粧品、護膚品、香水、護髮、身體護理及保健產品等。

為慶祝莎莎加盟，foodpanda mall推出市場推廣優惠，於3月15日至4月30日顧客於foodpanda mall內的莎莎首次購物滿400元，並輸入優惠碼「SASA」，便可獲50元的折扣優惠，優惠名額有限，額滿即止。

首階段20間分店試行服務

顧客於foodpanda mall訂購下單後，foodpanda送遞員會於特選莎莎實體店取貨，並可於最快10分鐘內送達顧客手中。莎莎首階段由20間分店試行提供服務，未來將有更多分店投入服務。

繼早前推出的「網購店取」服務後，莎莎透過是次合作可進一步提升香港實體店與線上業務的OMO發展，為顧客提供另一個「以客為中心」、快捷方便的網購渠道，與莎莎購物網店發揮互補作用。

【ET財智Talk】俄烏局勢不利歐元 美元成避險貨幣？（立即收看）

相關文章：【業績｜零售股】莎莎上季營業額按年增4.7%至9.8億 線上業務營業額增兩成

【業績│零售股】佐丹奴全年轉賺1.9億元末期息增至10仙 管理層：「暫緩追租」計劃幫助微、香港或關5至7間店（第二版）