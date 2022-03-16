▲ 【烏克蘭戰爭】惠譽：俄羅斯若以盧布支付美元債券票息將構成主權違約 相關債券評級或降至「D」

俄羅斯入侵烏克蘭引發全球各地制裁，限制俄羅斯融資及還款能力。三大信用評級機構之一的惠譽周二（15日）表示，如果俄羅斯以盧布支付周三（16日）到期的兩筆美元債息，將在寬限期屆滿後仍構成主權違約。

俄羅斯將於周三支付兩筆近1.17億美元兩筆美元債息，惠譽指出：「如果俄羅斯以當地貨幣支付3月16日到期的美元計價歐洲債券票息，在30天寬限期屆滿時會構成主權違約。」惠譽補充，如果以盧布支付，這兩種債券的評級將在寬限期到期後降至「D」，而俄羅斯的長期外匯評級將被評為「受限違約」。

惠譽：俄羅斯本幣債務評級為「C」

惠譽又表示，對俄羅斯的本幣債務評級為「C」，這與俄羅斯未能向外國投資者提供3月2日到期的本幣債券票息的決定相符。惠譽解釋，俄羅斯財政部將這些 2024 年本幣公債（OFZs）支付予國家結算存管機構，但由於俄羅斯中央銀行的限制，票息並未支付給外國投資者；如果在到期付款後 30 天內未得到糾正，這也將構成違約。

除惠譽之外，其他評級機構近日也紛紛頻繁調低俄羅斯主權信用評級。2月26日，標普將俄羅斯主權信用評級下調至BB+；3月4日，進一步將俄羅斯主權信用評級降為CCC-，俄羅斯長期外匯評級由BBB-調降為CCC-。穆迪3月3日也將俄羅斯主權信用評級調降至BBB級。

IMF：俄羅斯違約事件不會引發全球金融危機

國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieva周日（13日）曾表示，就償還債務而言，不再認為俄羅斯違約是不可能發生的事件，但認為目前違約暫時不會引發全球金融危機，全球銀行對俄羅斯的敞口總額約為1200億美元，這個數字雖然不至於微不足道，但不存在系統性關聯。

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