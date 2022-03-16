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【內房危機】融創傳因兌付境內債遇困向人行求助　即市低位最多反彈45%、國務院發聲掃除債價大跌憂慮

股市 16:14 2022/03/16

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【內房危機】傳融創因兌付境內債遇困向人行求助　即市低位最多反彈45%、國務院發聲掃除下調評級

融創中國 （01918） 流動性問題再起關注，多筆境內債券早市急跌並觸發臨時停牌，融創中國曾逆市大跌20%，低見2.94元。午後國務院發稿支持內房、平台經濟等，內房股全線走強，融創中國最多倒升16%，收市升7%至3.93元，全日成交36.6億元。

以高位4.26元計，融創中國從即市低位反彈最多45%。

據《REDD》引述知情人士報導指，融創中國受另一內房龍光集團 （03380） 延長債務的影響，此前正在推進的融資方案受阻。報道指，融創原已安排回售兌付方案的一期40億元人民幣，但有銀行意外決定行使贖回權，讓公司面臨兌付困難。

融創中國上周末向人民銀行匯報面臨的財務困境，有消息人士透露，受龍光事件影響，一家持有約10億元人民幣「20融創01」債的中資銀行決定行使贖回權，上述銀行此前曾與融創談妥繼續持有一年。報道稱，目前央行和融創未有回覆。

內房物管午後齊升、碧桂園升1成 國務院：要及時提出有力有效防範化解風險應對方案，可見【下一頁】

上日惠譽下調融創中國發行人評級至「B-」，列入負面觀察名單。單計早市，「20融創01」、「21融創01」盤中跌幅達30%，觸發二次臨時停牌；「16融創07」、「20融創02」也因跌超20%而觸發臨時停牌。

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港股 惠譽 融創中國（01918）
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