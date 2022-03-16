▲ 【中國經濟】瑞銀汪濤：防疫收緊與俄烏局勢夾擊、降中國GDP預測至5% 料未來1至2個月減息10點子

多家機構陸續調低今年中國經濟增長預測，瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指，防疫收緊與俄羅斯烏克蘭局勢為經濟帶來額外下行壓力，政策支持可能進一步加碼， 決定下調今年增長預測，由5.4%下調至5%。

汪濤認為，隨Omicron疫情擴散至多省，未來更多城市可能收緊防疫政策，亦可能持續更長時間，拖累消費復甦，因此將今年實際消費增速預測，從5.7%下調至4.8%，且風險偏下行，預期未來1至2個月人行將減息10點子，並進一步降準，推動信貸增速反彈至11%左右，財政及房地產政策也有可能再放鬆，但估計政府不會出台全面刺激政策，也不會很快放鬆動態清零的防疫措施。

「如果疫情限制和俄烏局勢衝擊更大，則GDP增長可能放緩至4%。相反，如果這些拖累對經濟的衝擊很快結束，或房地產活動超預期，則增長可能達5.5%。」

人民幣年底或貶至6.5

汪濤指，俄烏局勢可能推高能源及大宗商品價格，拖累全球特別是歐洲增長，亦給經濟增長帶來額外下行壓力。瑞銀將全年CPI預測上調至2.7%，PPI可能上半年在高位徘徊，全年5%左右，預計年底人民幣兌美元可能小幅走弱至6.5。

相關文章：【中國經濟】巴克萊：油價急升對中國帶來3大衝擊 降今年中國GDP預測至4.5%

相關文章：【中國經濟】郭樹清：房地產泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉 五年內拆解高風險影子銀行25萬億元人民幣

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物