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【內房數據】國統局：2月一綫城市新建住宅售價按年升4.4%　二手住宅漲3.5%

股市 10:23 2022/03/16

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國統局：2月一綫城市新建住宅售價按年升4.4%　二手住宅漲3.5%

國家統計局公布，2月份一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲4.4%，二手住宅上漲3.5%，比上月回落0.6個百分點；按月則上漲0.5%，漲幅比上月回落0.1個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.6%、0.5%、0.6%和0.4%。

國統局又指，一線城市二手住宅銷售價格按月上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，其中北京、上海和廣州分別上漲0.7%、0.9%和0.6%，深圳下降0.2%。

2月份70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月上漲城市分別有27個和10個，按月下降城市分別有40個和57個。按年方面，新建商品住宅和二手住宅銷售價格上漲城市分別有46個和30個，下降城市分別有24個和39個。

二線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月上漲0.1%轉為持平；二手住宅按月下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點；二手住宅按月下降0.4%，降幅與上月相同。

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