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滯脹風險驟增 防守型股債策略穩中求勝

宏觀解讀 10:21 2022/03/16

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美英對俄制裁擴大至能源行業，俄方隨即表示將有反制行動，刺激商品價格進一步飆升。環球滯脹風險驟增，採取防守型股債投資策略，以穩中求勝。

俄烏戰事直接衝擊商品市場，石油及黃金等大宗商品價格節節攀升。局勢瞬息萬變，歐盟成員表示將就減少對俄能源依賴展開討論。儘管歐盟內的政界人士一直不願將對俄制裁擴大至能源，以免打擊歐洲經濟，但區內強烈的反戰聲音，有可能迫使歐盟跟隨美英的制裁步伐。

多項不確定因素影響，我們預期商品格價將持續高企，且有機會進一步上升，這將推高通脹，並拖慢經濟增長，意味全球經濟面臨滯脹的風險升溫，歐洲更是首當其衝，在俄方或會切斷能源供應的不確定性下，區內經濟陷入全面衰退（outright recession）的風險正在急升。

經濟增長變得更不確定的陰霾，使本已處於抑通脹及保增長兩難局面的聯儲局、歐央行及英倫銀行，正面臨更艱巨的挑戰。我們認為，歐央行態度也有可能轉鴿，事實上近期歐央行因經濟衰退風險增加，對退市及加息的取態已變得更為審慎。至於美國聯儲局，雖然多個市場已反映今年將加息六次的進取預測，近日市場亦已開始重新評估加息預期，我們估計美聯儲短期內將維持其鷹派的態度，但最終的加息幅度將低於市場預期。

在此背景下，投資者即使已分散投資於股債等多元資產，亦宜進一步降低投資組合風險。股票方面，對於滯脹風險偏高的歐洲股市，我們繼續偏好區內具防守性的優質股，同時更關注東盟等亞洲股市，因這些市場所受的直接影響較小，並將受惠於區內經濟重啟，及區內央行偏向寬鬆的貨幣政策支持。

至於債券市場，歐美量化緊縮持續，債券估值受壓的情況下，我們相對看淡美國及歐洲的高收益債。我們繼續關注於亞洲高收益債的機遇，特別看好將受惠於人行寬鬆貨幣政策，及國內偏低通脹的中國政府債。我們也留意到近期的新興市場債遭市場重新定價，當中部分新興市場美元債債價調整至歷史低位，值得投資者留意。

總括而言，滯脹風險升溫，投資者宜採防守型的股債投資策略，多留意亞洲及新興市場中的投資機會，確保投資組合攻守兼備，在波動市況下仍有能力爭取收益機會。

【ET財智Talk】俄烏局勢不利歐元　美元成避險貨幣？（立即收看）

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撰文 : George Efstathopoulos 富達國際多元資產基金經理

欄名 : 基金睿智

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