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【K11】K11進軍內地輕資產管理市場、上海浦東成首個據點 料2023年底增至10個項目

股市 10:10 2022/03/16

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【K11】K11進軍內地輕資產管理市場、上海浦東成首個據點 料2023年底增至10個項目

新世界發展 （00017） K11集團宣布，子公司深圳新藝思商務服務投得上海金橋地鐵上蓋項目商業部份管理服務的項目，標誌著K11集團正式進軍輕資產管理市場，並將其打造為「文化沙盒」—— K11 Select，預計2023年底商業管理輕資產項目將增至10個。

K11創辦人鄭志剛表示，K11集團首創的文化零售概念，持續為集團帶來可觀回報，相信上海金橋K11 Select項目將成為集團另一個文化零售新地標，並以此為起點，把輕資產業務延伸至全國各個城市。

新世界鄭志剛：港人擅長打「逆境波」經濟有條件V型反彈　下半年樓價料升5%至10%【下一頁】

此次中標項目地塊總佔地面積約42萬平方米， 處於地鐵9號綫、12號綫換乘站金海路站及14號綫桂橋路站三軌交地鐵上蓋。東至贛橋路（外環運河）， 南至桂橋路， 西至金穗路， 北至金海路。西北側緊鄰華為研發中心。上海金橋K11 Select也將與現有的上海K11 購物藝術中心以及規劃中的淮海中路專案，發揮協同效應。

目前，包括香港在內，K11品牌已落戶國內6個城市，並致力於2026財年佈局到10個城市。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

相關文章：【元宇宙】新世界K11 ATELIER King's Road推Project ALPHA　推動元宇宙及Web 3.0為本的創造者經濟

相關文章：【業績│本港地產股】新世界上半財年基本溢利升4.8%至39億元、息0.56元　今年樓市料穩中向好

港股 香港 上海 新世界發展（00017）

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