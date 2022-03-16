【科指反彈】科指早市曾彈7% 重傷股回勇、聯想獨跌
股市 10:49 2022/03/16
恒生科技指數經歷3日大瀉964點或22%後，終迎來反彈。恒生科指早市曾升7%，最新也升6.5%或227點，回升至3700點。成分股幾近全線造好，ATM升逾5%，阿里巴巴 （09988） 升5.7%，騰訊 （00700） 升6.6%，美團 （03690） 升7.5%。
另外，第二上市的中概股上演「醜股大翻身」，京東 （09618） 在過去3日跌三成後現反彈一成，嗶哩嗶哩 （09626） 升13%，網易 （09999） 升8%，萬國數據 （09698） 更升23%。
電動車亦見反彈，理想汽車 （02015） 彈15%，小鵬汽車 （09868） 升8.8%，蔚來 （09866） 上市以來首見升幅，現升8.8%。
30家成份股中，聯想集團 （00992） 逆市跌2%，暫為唯一下跌股份。
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編輯：姚卓然