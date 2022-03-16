  • 22°C
香港時間 : 2022316日 (三) 11:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科指反彈】科指早市曾彈7%　重傷股回勇、聯想獨跌

股市 10:49 2022/03/16

分享：

【科指反彈】科指早市曾彈7%　重傷股回勇

恒生科技指數經歷3日大瀉964點或22%後，終迎來反彈。恒生科指早市曾升7%，最新也升6.5%或227點，回升至3700點。成分股幾近全線造好，ATM升逾5%，阿里巴巴 （09988） 升5.7%，騰訊 （00700） 升6.6%，美團 （03690） 升7.5%。

另外，第二上市的中概股上演「醜股大翻身」，京東 （09618） 在過去3日跌三成後現反彈一成，嗶哩嗶哩 （09626） 升13%，網易 （09999） 升8%，萬國數據 （09698） 更升23%。

電動車亦見反彈，理想汽車 （02015） 彈15%，小鵬汽車 （09868） 升8.8%，蔚來 （09866） 上市以來首見升幅，現升8.8%。

30家成份股中，聯想集團 （00992） 逆市跌2%，暫為唯一下跌股份。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

 

相關文章：

【港股市況】恒指反彈高開540點　京東升逾12%、美團升逾7%（不斷更新）

【港股地震】恒生科指插水11%　南方東英科指相關ETF單日吸7.3億

【中概股股災】時富金融沽售4.46萬股美團　帳蝕380萬元

編輯：姚卓然

港股 恒生科技指數 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999） 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 萬國數據－SW（09698） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 京東集團—SW（09618）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

港股下試一萬八 剖析兩大致命傷
港股下試一萬八 剖析兩大致命傷
【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元、41家投行首家看淡　阿里再插12%、ADR逼上市價
【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元、41家投行首家看淡　阿里再插12%、ADR逼上市價
【騰訊700】騰訊跌9%曾失300關　段永平揚言「沽出巴郡買騰訊」
【騰訊700】騰訊跌9%曾失300關　段永平揚言「沽出巴郡買騰訊」
【中概股股災】高盛：美國機構投資者持5.8萬億中資股、ATM為首　互聯網股估值已反映潛在風險因素
【中概股股災】高盛：美國機構投資者持5.8萬億中資股、ATM為首　互聯網股估值已反映潛在風險因素
【美股收市】油價急回 道指飆599點 納指升2.9% 中概股彈5%
【美股收市】油價急回 道指飆599點 納指升2.9% 中概股彈5%
【恒指夜期+ADR】夜期升547點　阿里巴巴美股高港股5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升547點　阿里巴巴美股高港股5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款