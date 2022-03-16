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【中概股反彈】科指重上4200關、騰訊阿里升兩成、美團京東升三成　國務院：促進平台經濟平穩健康發展

股市 16:13 2022/03/16

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國務院發聲「促進平台經濟平穩健康發展」後　恒生科技指數爆升

恒生科技指數經歷3日大瀉964點或22%後，終迎來反彈。午後官媒發稿指國務院金融穩定發展委員會最新召開專題會議，提及要「積極出台對市場有利的政策」，也支持平台經濟平穩健康發展，恒生科技指數重磅股全面急升，「ATM」騰訊 （00700） 最多升24%，阿里巴巴 （09988） 升21%，美團 （03690） 升33%。

國務院提及平台經濟時指：

有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力

國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市 積極出台對市場有利的政策，會議重點可見【下一頁】

恒生科技指數最後收升22.2%，收報4243點，重上4200關，並是創紀錄以來最大單日升幅。

美團以外，萬國數據 （09698） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 、理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 、京東 （09618） 升幅也曾逾30%，而萬國數據和嗶哩嗶哩分別大升48.3%和40.8%。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

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編輯：姚卓然

港股 恒生科技指數 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999） 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 萬國數據－SW（09698） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 京東集團—SW（09618）

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