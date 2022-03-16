【中概股反彈】科指重上4200關、騰訊阿里升兩成、美團京東升三成　國務院：促進平台經濟平穩健康發展

▲ 國務院發聲「促進平台經濟平穩健康發展」後 恒生科技指數爆升

恒生科技指數經歷3日大瀉964點或22%後，終迎來反彈。午後官媒發稿指國務院金融穩定發展委員會最新召開專題會議，提及要「積極出台對市場有利的政策」，也支持平台經濟平穩健康發展，恒生科技指數重磅股全面急升，「ATM」騰訊 （00700） 最多升24%，阿里巴巴 （09988） 升21%，美團 （03690） 升33%。

國務院提及平台經濟時指：

有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力

恒生科技指數最後收升22.2%，收報4243點，重上4200關，並是創紀錄以來最大單日升幅。

美團以外，萬國數據 （09698） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 、理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 、京東 （09618） 升幅也曾逾30%，而萬國數據和嗶哩嗶哩分別大升48.3%和40.8%。

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編輯：姚卓然