  • 22°C
香港時間 : 2022316日 (三) 10:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片荒】Intel擬斥資2,800億元　擴大歐盟六國芯片投資

科技 09:48 2022/03/16

分享：

美國芯片製造商英特爾（Intel）宣布，將斥資330億歐元（約2,800億港元）在歐盟擴大芯片投資。（法新社）

芯片短缺持續困擾歐盟電子產業，歐盟委員會上月公布將推出歐盟芯片法案，目標建立2至4間超級芯片工廠，促進當地芯片產能。美國芯片製造商英特爾（Intel）日前宣布，將斥資330億歐元（約2,800億港元）在歐盟六個國家，包括德國、法國、愛爾蘭、意大利、波蘭和西班牙，擴大芯片投資。

【製造芯片】將重奪半導體一哥地位？　Intel擬斥資1,550億元建兩工廠

Intel表示，首階段計劃是在德國投資170億歐元（約1,450億港元）建立新芯片工廠。該工廠將製造2納米芯片以滿足當地汽車業需求，目標在2027年或之前建成。

Intel行政總裁Pat Gelsinger表示，該公司將在德國馬格德堡建造兩座工廠，預計會創造7,000個建築工作崗位、3,000個公司長期工作崗位，以及會為供應商和其他合作夥伴創造數萬個額外工作崗位。

【加密貨幣】英特爾研發新加密貨幣芯片　旨在提高能源效益

至於Intel在其他歐盟地區的計劃，則包括：加強其在愛爾蘭的現有工廠配套、在法國建立一個新的歐洲研究中心，以及在意大利建立一個芯片組裝和封裝設施。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【MWC 2022】華為發布新款 MateBook X Pro　充電 15 分鐘可用 3 小時
2022/02/28
【MWC 2022】華為發布新款 MateBook X Pro　充電 15 分鐘可用 3 小時
【芯片聯盟】AMD及ARM等十大科企合組聯盟　建立UCIe標準
2022/03/03
【芯片聯盟】AMD及ARM等十大科企合組聯盟　建立UCIe標準
【蘋果動向】規格比Mac mini高？　傳蘋果推出全新電腦產品系列Mac Studio
2022/03/05
【蘋果動向】規格比Mac mini高？　傳蘋果推出全新電腦產品系列Mac Studio
【蘋果動向】傳新MacBook Air、13吋MacBook Pro今年推出　將搭載M2芯片
2022/03/11
【蘋果動向】傳新MacBook Air、13吋MacBook Pro今年推出　將搭載M2芯片

你可能感興趣

【MWC 2022】華為發布新款 MateBook X Pro　充電 15 分鐘可用 3 小時
13:30 2022/02/28
【MWC 2022】華為發布新款 MateBook X Pro　充電 15 分鐘可用 3 小時
【芯片聯盟】AMD及ARM等十大科企合組聯盟　建立UCIe標準
16:00 2022/03/03
【芯片聯盟】AMD及ARM等十大科企合組聯盟　建立UCIe標準
【蘋果動向】規格比Mac mini高？　傳蘋果推出全新電腦產品系列Mac Studio
15:11 2022/03/05
【蘋果動向】規格比Mac mini高？　傳蘋果推出全新電腦產品系列Mac Studio
Intel 晶片 建造 法國 德國 美國 西班牙 意大利 歐盟 歐洲

下一篇文章

【機迷熱話】PS「State of Play」周五舉行　將公布哈利波特遊戲消息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iPhone】蘋果官網85折出售iPhone 12　香港有冇得買？
【iPhone】蘋果官網85折出售iPhone 12　香港有冇得買？
【職場熱話】Google員工不滿公司政策　內部調查：不足一半員工滿意其薪酬
【職場熱話】Google員工不滿公司政策　內部調查：不足一半員工滿意其薪酬
【烏克蘭】俄羅斯網民「翻牆」上FB？　當地VPN需求激增20倍
【烏克蘭】俄羅斯網民「翻牆」上FB？　當地VPN需求激增20倍
【線上登記懶人包】快速測試申報系統　2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結）
【線上登記懶人包】快速測試申報系統　2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結）
【蘋果開箱】搶先上手玩「小野獸」iPhone SE 3　Touch ID依然超靈敏？（多圖+有片）
【蘋果開箱】搶先上手玩「小野獸」iPhone SE 3　Touch ID依然超靈敏？（多圖+有片）
【蘋果FaceID】iOS 15.4終推出　「戴口罩解鎖」功能僅8款iPhone可使用
【蘋果FaceID】iOS 15.4終推出　「戴口罩解鎖」功能僅8款iPhone可使用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款