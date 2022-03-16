【芯片荒】Intel擬斥資2,800億元　擴大歐盟六國芯片投資

▲ 美國芯片製造商英特爾（Intel）宣布，將斥資330億歐元（約2,800億港元）在歐盟擴大芯片投資。（法新社）

芯片短缺持續困擾歐盟電子產業，歐盟委員會上月公布將推出歐盟芯片法案，目標建立2至4間超級芯片工廠，促進當地芯片產能。美國芯片製造商英特爾（Intel）日前宣布，將斥資330億歐元（約2,800億港元）在歐盟六個國家，包括德國、法國、愛爾蘭、意大利、波蘭和西班牙，擴大芯片投資。

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Intel表示，首階段計劃是在德國投資170億歐元（約1,450億港元）建立新芯片工廠。該工廠將製造2納米芯片以滿足當地汽車業需求，目標在2027年或之前建成。

Intel行政總裁Pat Gelsinger表示，該公司將在德國馬格德堡建造兩座工廠，預計會創造7,000個建築工作崗位、3,000個公司長期工作崗位，以及會為供應商和其他合作夥伴創造數萬個額外工作崗位。

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至於Intel在其他歐盟地區的計劃，則包括：加強其在愛爾蘭的現有工廠配套、在法國建立一個新的歐洲研究中心，以及在意大利建立一個芯片組裝和封裝設施。

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責任編輯：陳卓賢