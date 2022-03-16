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【電動車】郭明錤：蘋果Apple Car團隊已解散　如要2025年量產就要半年內重組

股市 09:32 2022/03/16

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【電動車】郭明錤：蘋果Apple Car團隊已解散　如要2025年量產就要半年內重組

電動車市場為百家爭嗚之地，然而有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤於社交媒體表示，蘋果Apple Car團隊已經解散了一段時間。如果想在2025年量產Apple Car，需要在3至6個月內進行團隊重組。

據市場消息，Apple Car計劃在蘋果內部名為「泰坦計畫」，過去團隊曾經大力招聘許多相關人員，包括去年6月獲BMW電動車部門前高層Ulrich Kranz加盟。

此外，今年1月8日，南韓汽車大廠現代汽車（Hyundai Motor）及其子公司起亞（Kia）有指正在與蘋果就Apple Car就電動車和電池開發領域的合作進行初步談判，引發當天股價收盤暴漲近兩成。但其後現代汽車表示雙方已終止討論。

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編輯:姚卓然

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 電動車
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