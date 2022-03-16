▲ 【食物安全】央視曝光黑心酸菜製作過程 康師傅：承認涉事公司為酸菜供應商之一、表示已中止其供應商資格

央視「3·15」晚會曝光湖南插旗菜業有限公司未符合衛生條件來醃製酸菜的食品安全問題，並用用「土坑酸菜」冒充「老壇酸菜」。康師傅 （00322） 承認湖南插旗菜業是其酸菜供應商之一，並表示已中止其供應商資格。

據央視晚會報導，湖南插旗菜業對外售賣老壇酸菜，但其產品分為兩種，出口的老壇酸菜是在乾淨的車間中醃製，而在國內銷售的老壇酸菜則是在周邊的「土坑」中生產。在報導的畫面中，土坑中並不干淨衛生，有村民直接赤腳踩上去，甚至把煙頭丟到滿是酸菜的土坑中。

插旗菜業官網顯示，公司與統一 （00220） 、肯德基、麥當勞等一大批知名企業建立了產品代加工和原料直供等方面的戰略合作關係。不過，統一和肯德基其後發聲明指，湖南插旗菜業不是其供應商，與公司沒有任何關係。

康師傅今日凌晨發布聲明，承認湖南插旗菜業是公司酸菜供應商之一，已立即中止其供應商資格，取消一切合作，封存其酸菜包產品，積極配合監管部門調查和檢測。

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編輯:姚卓然