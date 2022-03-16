【食物安全】央視曝光黑心酸菜製作過程　康師傅承認為供應商之一、商品下架　市值半日蒸發逾百億

▲ 【食物安全】央視曝光黑心酸菜製作過程 康師傅：承認涉事公司為酸菜供應商之一、表示已中止其供應商資格

央視「3·15」晚會曝光湖南插旗菜業未符合衛生條件來醃製酸菜的食品安全問題，斥湖南插旗菜業用「土坑酸菜」冒充「老壇酸菜」。康師傅 （00322） 承認，湖南插旗菜業是其酸菜供應商之一，並已中止其供應商資格。康師傅中午跌13.7%，報11.96元，半日市值蒸發105億元。康師傅最新股價創去年8月低，3月至今累瀉近3成。

康師傅午前再致歉，稱相關產品下架回收，終止插旗菜業供應商資格。康師傅早上約11時半再次發聲明宣布最新調查處理進展，涉事的湖南插旗菜業向江門、武漢、西安、新疆共4家工廠提供酸菜，康師傅已終止其供應商資格，取消一切合作，並啟動對相關產品的下架回收。

至於其他被指涉事的飲食股亦下跌，統一 （00220） 曾跌超過1成，午前收窄至3.6%，不過在中國經營肯德基的百勝中國 （09987） 午前升6.14%。

統一、肯德基否認使用「土坑酸菜」供應商

據央視晚會報導，湖南插旗菜業對外售賣老壇酸菜，但其產品分為兩種，出口的老壇酸菜是在乾淨的車間中醃製，而在國內銷售的老壇酸菜則是在周邊的「土坑」中生產。在報導的畫面中，土坑中並不清潔衛生，有村民直接赤腳踩上去，甚至把煙頭丟到滿是酸菜的土坑中。

插旗菜業官網顯示，公司與統一、肯德基、麥當勞等知名企業建立產品代加工和原料直供等方面的戰略合作關係。不過，統一和肯德基其後發聲明指，湖南插旗菜業不是其供應商，與公司沒有任何關係。

康師傅今日凌晨發布聲明，承認湖南插旗菜業是公司酸菜供應商之一，已立即中止其供應商資格，取消一切合作，封存其酸菜包產品，積極配合監管部門調查和檢測。

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編輯：姚卓然