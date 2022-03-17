【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港11%（不斷更新）

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【美股市況】10年期債息升穿2.2厘 道指蒸發500點大部分升幅 納指漲1.8%（不斷更新）
外電報道，為解決可能導致中概股被摘牌的審計僵局，中國準備計劃，一些在美國上市的中國公司能夠向美國監管機構提供一些審計信息，該計畫中將澄清哪些信息可以在海外披露，哪些信息不能在海外披露，消息刺激夜期收市前再飈升，收報1003點，升21126點。納指金龍中國指數急升1700點或32%，至7174點。阿里巴巴 （09988） 美股較港高11%。
|ADR
|折算港元
|較港收市價變幅
|滙豐ADR
|50.92
|+3.5%
|美團ADR
|160.53
|+14.7%
|騰訊ADR
|400.05
|+9.0%
|阿里巴巴美股
|100.60
|+10.9%
北水全日吸資78.7億元，力度較上日減逾21%，科技龍頭吸資更明顯減弱，顯示北水趁反彈減磅獲利，騰訊 （00700） 僅吸資3.9億元，美團 （03690） 更走資1.4億元。李寧 （02331） 及港交所 （00388） 全日吸資18.6億及11.5億元，為最多淨流入個股。夜期升226點。
*俄烏局勢緊張 美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*
港股連續兩日挫千點後，恒生指數報復式反彈逾1600點。大市高開540點，半日反覆升460點，午後國務院金融穩定發展委員強調中美雙方監管機構保持良好溝通，已取得積極進展，中國政府繼續支持各類企業到境外上市，大市抽升，恒生指數收報20087點，升1672點，重上20000點，成交3098億元。科指升22%，報4243點。京東 （09618） 飈升逾35%；美團 （03690） 升32%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別升27%及23%。
美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】
即市走勢：
【02：37】夜期升617點，報20740點
【22：32】夜期升697點，高水733點，報20820點
【22：00】納指金龍中國指數急升1152點或21%，至6590點，夜期升432點
【19：20】夜期升226點
【17：49】夜期升164點
【16：10】恒生指數收報20087點，升1672點，重上20000點，成交3098億元。科指升22%，報4243點。京東 （09618） 飈升逾35%；美團 （03690） 升32%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別升27%及23%。
【16：00】恒生指數U盤前升1673點，報20088點。
【15：40】港股中午收市前升約1563點，報19978點。
【內房危機】內房物管午後齊升、碧桂園升1成 國務院：要及時提出有力有效防範化解風險應對方案
【15：03】內地股市造好，上證全日升3.5%；深證升4%；創業板指升5.2%。
【15：03】【港股分析】瑞信邵志銘：港股18000點的支持強惟不要心急 宜先試水溫才分注買入
【14：44】【港股分析】國信程嘉偉：港股正處本輪第二階段配置期 首選本地銀行及保險股
【14：38】大市升幅再擴大至1600點，升1606點，報20021點，重上20000關；科指升兩成，報4133點。
【14：34】滙豐 （00005） 逆市跌0.8%；渣打 （02888） 轉升0.6%。
【14：19】科指升近19%，XI二南方恒科 （07552） 跌逾37%，低見13.66元。
【13：58】特步 （01368） 績後升逾14%，高見9.7元。李寧 （02331） 升一成；安踏 （02020） 升逾9%。
【13：53】恒指升勢回順，最新升1267點，報19682點，科指升16.6%，報4047點。
【13：48】大市愈升愈有，一度升1600點重上20000點，最新升1552點。
【13：44】恒生指數升1400點，科指升逾17%。美團 （03690） 升逾27%、京東 （09618） 升28%；騰訊 （00700） 升兩成；阿里巴巴 （09988） 升19%。
【13：38】美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾22%、快手 （01024） 升21%。
【13：38】【中概股股災】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市 內地香港監管要加強溝通協作（附會議重點）
【13：36】大市最新升1140點報19555點，收復昨日失地。
【13：32】恒生指數午後升逾1000點，升1020點，報19435點，科指升12.7%，報3913點。美團 （03690） 升逾17%，騰訊 （00700） 升15%；阿里巴巴 （09988） 升近12%。
【13：25】大市升幅擴大至932點，報19347點。
【13：25】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 午後升逾14%及15%，阿里巴巴 （09988） 升近一成。
【13：22】潤電 （00836） 績後升11%，高見14.18元。
【13：20】港股午後反彈幅度擴大至700點，升765點，報19181點；科指升9.3%，報3793點。
【13：04】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 午後升8%，阿里巴巴 （09988） 升逾5%。京東 （09618） 升逾14%。
【13：01】港股午後初段升約500點，恒指報18931點，升516點；科指升6.8%，報3710點。
【12：57】【大行報告】大摩：若澳門落實賭牌續期安排 濠賭股潛在升幅可達20%至30%
【12：57】多隻股份於港股中午休市時段公布業績及盈喜。
【業績｜航空股】中國飛機租賃去年純利增57%至5.26億、末期息0.26元 全年派息增2.5%、周息率約8.2厘
【業績｜體育用品】特步去年盈利大增77%至9億元人民幣 末期股息13.5港仙
【業績｜酒店】半島酒店母企大酒店去年基本虧損收窄至2.6億 香港半島酒店上季房租升至3719元
【盈喜盈警】中駿商管料去年經調整利潤至少2.9億人幣 受惠在管物業面積增加
【業績｜電力股】潤電去年少賺8成、火電業務轉虧、末期息派0.045港元
【12：02】恒生指數半日升460點，報18875點。科指升6.1%，報3683點。京東 （09618） 升13%；ATM升逾5至7%；融創 （01918） 逆市挫逾17%。
【11：44】恒指中午收市前升約443點，報18858點；科指升近6%，報3679點。
【11：35】上證半日跌0.04%；深證升0.2%；創業板指跌0.6%。
【11：25】港股短綫拉升逾200點，最新升約400點，報18817點。
【11：17】【新特能源回A】新特能源回A擬最多發行3億股 集資用作興建20萬噸多晶硅項目、股價升6%
【11：17】大市反彈乏力，升幅收窄至不足200點，報18599點，升183點；科指升4.1%，報3620點。
【11：11】建行 （00939） 逆市跌2%；工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 跌逾1%。
【11：05】ATM升幅收窄，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 最新升半成；阿里巴巴 （09988） 升逾4%。
【11：01】內房個別發展，融創 （01918） 跌逾18%，破底低見2.94元。碧桂園 （02007） 逆市跌近一成，破底低見3.34元。雅居樂 （03383） 跌0.3%；世茂 （00813） 跌逾4%。
另一方面，中海外 （00688） 升逾1%；潤地 （01109） 升半成。
【11：00】滙豐 （00005） 跌幅擴大至1.8%，低見48.3元。渣打 （02888） 跌1.2%。
【10：56】大市升幅收窄至約350點，報18765點；科指升5.6%，報3665點。
【10：54】濠賭股造好，藍籌銀娛 （00027） 升近一成；金沙 （01928） 升一成。另外，永利 （01128） 升逾7%；美高梅 （02282） 升逾11%；澳博 （00880） 升半成；新濠 （00200） 升8%。
【10：52】【科指反彈】科指早市曾彈7% 重傷股回勇、聯想獨跌
【10：38】【內房危機】融創中國逆市跌近一成半 多筆境內債大跌至臨時停牌
【10：35】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾6%；京東 （09618） 升逾14%。
【10：32】科指升6.9%，XI二南方恒科 （07552） 跌逾14%，低見19.4元。
【10：27】統一 （00220） 股價跌逾8%，破底低見5.7元。
【10：24】【內房數據】國統局：2月一綫城市新建住宅售價按年升4.4% 二手住宅漲3.5%
【10：14】泡泡瑪特 （09992） 股價逆市跌近3%，低見29元。
【盲盒監管】遭消費者協會點名批評 泡泡瑪特：已暫停食品行業合作的定製盲盒業務
【10：09】康師傅 （00322） 跌幅擴大至逾14%，破底低見11.84元。
【10：05】【電動車】比亞迪多款車型再加價3000至6000人幣 因原材料價格持續大幅上漲
【10：05】京東 （09618） 升幅擴大至逾14%，高見185.8元。
【10：02】【盈警｜物管股】佳兆業美好大瀉2成 料去年純利跌五成至不超過1.1億人幣
【10：01】洛鉬 （03993） 股價績後造好，升逾7%，高見3.34元。
【09：59】美國聯儲局將公布議息結果，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 逆市跌0.7%。
【09：57】李寧 （02331） 升逾2%；安踏 （02020） 升半成。
【09：56】康師傅 （00322） 股價逆市跌近8%，低見12.7元。
【09：54】【科指反彈】科指回升5% 成分股全線造好、京東升1成理想彈14%
【09：47】融創 （01918） 股價逆市挫一成，破底低見3.3元。
【09：37】比亞迪 （01211） 升近7%；吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升逾4%；廣汽 （02238） 升逾1%。
【09：32】大市開市後一度升逾600點，其後升勢回順，最新升近500點。
【09：23】恒生指數開報18956點，升540點。科指升6.3%，報3689點。京東 （09618） 升逾12%；美團 （03690） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別升逾4%及5%。
【09：13】期指開報18960點，升645點。
【09：00】【食物安全】央視曝光黑心酸菜製作過程 康師傅：承認涉事公司為酸菜供應商之一、表示已中止其供應商資格
【08：52】恒指黑期升約500點，報18943點。道指期貨跌94點，報33449點。
【08：30】【蒙牛2319】蒙牛出售子公司48.66%股權 套2億元人民幣
【07：59】【業績｜生科股】歸創通橋去年收入大增5倍 惟虧損擴大至1億元人民幣
【07：56】【業績│資源股】洛陽鉬業去年多賺近1.2倍、收入增近54% 齊創新高
【07：45】【長和系業績】長江生命科技全年多賺三成 派末期息0.01元
【07：45】港股ADR收報18794點，升378點或2%。滙豐 （00005） ADR折合報49.38元，較港收市價高0.2元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報308.49元，較港收市價高10.49元或3.5%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報75.09元，較港收市價高3.84元或5.4%。
【07：30】俄烏恢復第四輪談判，油價回落，加上美國2月生產物價指數（PPI）低預期，反映生產端通脹受控，美股三大指數大幅反彈，道指收市升599點，報33544點；標指升89點，報4262點；納指升367點，報12948點。
港股上日市況，詳情請看：【下一頁】
責任編輯：梁浩碩