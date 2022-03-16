【港股市況】恒指黑期升約500點　道指期貨跌94點（不斷更新）

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【食物安全】央視曝光黑心酸菜製作過程 康師傅：承認涉事公司為酸菜供應商之一、表示已中止其供應商資格
港股連續兩日挫千點後，大市今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約378點，恒指料開報18794點。滙豐 （00005） ADR折合報49.38元，較港收市價高0.2元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報308.49元，較港收市價高10.49元或3.5%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報75.09元，較港收市價高3.84元或5.4%。
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即市走勢：
【09：00】【食物安全】央視曝光黑心酸菜製作過程 康師傅：承認涉事公司為酸菜供應商之一、表示已中止其供應商資格
【08：52】恒指黑期升約500點，報18943點。道指期貨跌94點，報33449點。
【08：30】【蒙牛2319】蒙牛出售子公司48.66%股權 套2億元人民幣
【07：59】【業績｜生科股】歸創通橋去年收入大增5倍 惟虧損擴大至1億元人民幣
【07：56】【業績│資源股】洛陽鉬業去年多賺近1.2倍、收入增近54% 齊創新高
【07：45】【長和系業績】長江生命科技全年多賺三成 派末期息0.01元
【07：45】港股ADR收報18794點，升378點或2%。滙豐 （00005） ADR折合報49.38元，較港收市價高0.2元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報308.49元，較港收市價高10.49元或3.5%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報75.09元，較港收市價高3.84元或5.4%。
【07：30】俄烏恢復第四輪談判，油價回落，加上美國2月生產物價指數（PPI）低預期，反映生產端通脹受控，美股三大指數大幅反彈，道指收市升599點，報33544點；標指升89點，報4262點；納指升367點，報12948點。
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責任編輯：梁浩碩