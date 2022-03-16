【港股市況】恒指早段升約500點　京東升逾14%、議息結果公布前滙豐渣打逆市軟（不斷更新）

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【盲盒監管】遭消費者協會點名批評 泡泡瑪特：已暫停食品行業合作的定製盲盒業務、股價跌3%
港股連續兩日挫千點後，大市反彈逾500點。恒生指數開報18956點，升540點。科指升6.3%，報3689點。京東 （09618） 升逾12%；美團 （03690） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別升逾4%及5%。
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即市走勢：
【10：14】泡泡瑪特 （09992） 股價逆市跌近3%，低見29元。
【盲盒監管】遭消費者協會點名批評 泡泡瑪特：已暫停食品行業合作的定製盲盒業務
【10：09】康師傅 （00322） 跌幅擴大至逾14%，破底低見11.84元。
【10：05】【電動車】比亞迪多款車型再加價3000至6000人幣 因原材料價格持續大幅上漲
【10：05】京東 （09618） 升幅擴大至逾14%，高見185.8元。
【10：02】【盈警｜物管股】佳兆業美好大瀉2成 料去年純利跌五成至不超過1.1億人幣
【10：01】洛鉬 （03993） 股價績後造好，升逾7%，高見3.34元。
【09：59】美國聯儲局將公布議息結果，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 逆市跌0.7%。
【09：57】李寧 （02331） 升逾2%；安踏 （02020） 升半成。
【09：56】康師傅 （00322） 股價逆市跌近8%，低見12.7元。
【09：54】【科指反彈】科指回升5% 成分股全線造好、京東升1成理想彈14%
【09：47】融創 （01918） 股價逆市挫一成，破底低見3.3元。
【09：37】比亞迪 （01211） 升近7%；吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升逾4%；廣汽 （02238） 升逾1%。
【09：32】大市開市後一度升逾600點，其後升勢回順，最新升近500點。
【09：23】恒生指數開報18956點，升540點。科指升6.3%，報3689點。京東 （09618） 升逾12%；美團 （03690） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別升逾4%及5%。
【09：13】期指開報18960點，升645點。
【09：00】【食物安全】央視曝光黑心酸菜製作過程 康師傅：承認涉事公司為酸菜供應商之一、表示已中止其供應商資格
【08：52】恒指黑期升約500點，報18943點。道指期貨跌94點，報33449點。
【08：30】【蒙牛2319】蒙牛出售子公司48.66%股權 套2億元人民幣
【07：59】【業績｜生科股】歸創通橋去年收入大增5倍 惟虧損擴大至1億元人民幣
【07：56】【業績│資源股】洛陽鉬業去年多賺近1.2倍、收入增近54% 齊創新高
【07：45】【長和系業績】長江生命科技全年多賺三成 派末期息0.01元
【07：45】港股ADR收報18794點，升378點或2%。滙豐 （00005） ADR折合報49.38元，較港收市價高0.2元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報308.49元，較港收市價高10.49元或3.5%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報75.09元，較港收市價高3.84元或5.4%。
【07：30】俄烏恢復第四輪談判，油價回落，加上美國2月生產物價指數（PPI）低預期，反映生產端通脹受控，美股三大指數大幅反彈，道指收市升599點，報33544點；標指升89點，報4262點；納指升367點，報12948點。
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責任編輯：梁浩碩