  • 22°C
香港時間 : 2022316日 (三) 11:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指反覆升逾400點　科技股反彈濠賭股造好、金融股逆市軟（不斷更新）

股市 11:45 2022/03/16

分享：

港股連續兩日挫千點後，大市反彈逾500點。恒生指數開報18956點，升540點。科指升6.3%，報3689點。京東 （09618） 升逾12%；美團 （03690） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別升逾4%及5%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

    點擊圖片放大
    +8
    +7

即市走勢：

【11：44】恒指中午收市前升約443點，報18858點；科指升近6%，報3679點。

【11：35】上證半日跌0.04%；深證升0.2%；創業板指跌0.6%。

【11：25】港股短綫拉升逾200點，最新升約400點，報18817點。

【11：17】【新特能源回A】新特能源回A擬最多發行3億股　集資用作興建20萬噸多晶硅項目、股價升6%

【11：17】大市反彈乏力，升幅收窄至不足200點，報18599點，升183點；科指升4.1%，報3620點。

【11：11】建行 （00939） 逆市跌2%；工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 跌逾1%。

【11：05】ATM升幅收窄，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 最新升半成；阿里巴巴 （09988） 升逾4%。

【11：01】內房個別發展，融創 （01918） 跌逾18%，破底低見2.94元。碧桂園 （02007） 逆市跌近一成，破底低見3.34元。雅居樂 （03383） 跌0.3%；世茂 （00813） 跌逾4%。

另一方面，中海外 （00688） 升逾1%；潤地 （01109） 升半成。

【11：00】滙豐 （00005） 跌幅擴大至1.8%，低見48.3元。渣打 （02888） 跌1.2%。

【10：56】大市升幅收窄至約350點，報18765點；科指升5.6%，報3665點。

【10：54】濠賭股造好，藍籌銀娛 （00027） 升近一成；金沙 （01928） 升一成。另外，永利 （01128） 升逾7%；美高梅 （02282） 升逾11%；澳博 （00880） 升半成；新濠 （00200） 升8%。

【10：52】【科指反彈】科指早市曾彈7%　重傷股回勇、聯想獨跌

【10：38】【內房危機】融創中國逆市跌近一成半　多筆境內債大跌至臨時停牌

【10：35】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾6%；京東 （09618） 升逾14%。

【10：32】科指升6.9%，XI二南方恒科 （07552） 跌逾14%，低見19.4元。

【10：27】統一 （00220） 股價跌逾8%，破底低見5.7元。

【10：24】【內房數據】國統局：2月一綫城市新建住宅售價按年升4.4%　二手住宅漲3.5%

【10：14】泡泡瑪特 （09992） 股價逆市跌近3%，低見29元。

【盲盒監管】遭消費者協會點名批評　泡泡瑪特：已暫停食品行業合作的定製盲盒業務

【10：09】康師傅 （00322） 跌幅擴大至逾14%，破底低見11.84元。

【10：05】【電動車】比亞迪多款車型再加價3000至6000人幣　因原材料價格持續大幅上漲

【10：05】京東 （09618） 升幅擴大至逾14%，高見185.8元。

【10：02】【盈警｜物管股】佳兆業美好大瀉2成　料去年純利跌五成至不超過1.1億人幣

【10：01】洛鉬 （03993） 股價績後造好，升逾7%，高見3.34元。

【09：59】美國聯儲局將公布議息結果，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 逆市跌0.7%。

【09：57】李寧 （02331） 升逾2%；安踏 （02020） 升半成。

【體育用品股】李寧被指使用北韓勞工　商品在美國遭扣留

【09：56】康師傅 （00322） 股價逆市跌近8%，低見12.7元。

【09：54】【科指反彈】科指回升5%　成分股全線造好、京東升1成理想彈14%

【09：47】融創 （01918） 股價逆市挫一成，破底低見3.3元。

【09：37】比亞迪 （01211） 升近7%；吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升逾4%；廣汽 （02238） 升逾1%。

【09：32】大市開市後一度升逾600點，其後升勢回順，最新升近500點。

【09：23】恒生指數開報18956點，升540點。科指升6.3%，報3689點。京東 （09618） 升逾12%；美團 （03690） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別升逾4%及5%。

【09：13】期指開報18960點，升645點。

【09：00】【食物安全】央視曝光黑心酸菜製作過程　康師傅：承認涉事公司為酸菜供應商之一、表示已中止其供應商資格

【08：52】恒指黑期升約500點，報18943點。道指期貨跌94點，報33449點。

【08：30】【蒙牛2319】蒙牛出售子公司48.66%股權　套2億元人民幣

【07：59】【業績｜生科股】歸創通橋去年收入大增5倍　惟虧損擴大至1億元人民幣

【07：56】【業績│資源股】洛陽鉬業去年多賺近1.2倍、收入增近54%　齊創新高

【07：45】【長和系業績】長江生命科技全年多賺三成　派末期息0.01元

【07：45】港股ADR收報18794點，升378點或2%。滙豐 （00005） ADR折合報49.38元，較港收市價高0.2元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報308.49元，較港收市價高10.49元或3.5%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報75.09元，較港收市價高3.84元或5.4%。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】俄烏恢復第四輪談判，油價回落，加上美國2月生產物價指數（PPI）低預期，反映生產端通脹受控，美股三大指數大幅反彈，道指收市升599點，報33544點；標指升89點，報4262點；納指升367點，報12948點。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

上一篇文章

港股跌至10年新低 撈貨前了解6大負面因素

下一篇文章

【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

港股下試一萬八 剖析兩大致命傷
港股下試一萬八 剖析兩大致命傷
【中概股股災】高盛：美國機構投資者持5.8萬億中資股、ATM為首　互聯網股估值已反映潛在風險因素
【中概股股災】高盛：美國機構投資者持5.8萬億中資股、ATM為首　互聯網股估值已反映潛在風險因素
【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元、41家投行首家看淡　阿里再插12%、ADR逼上市價
【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元、41家投行首家看淡　阿里再插12%、ADR逼上市價
【騰訊700】騰訊跌9%曾失300關　段永平揚言「沽出巴郡買騰訊」
【騰訊700】騰訊跌9%曾失300關　段永平揚言「沽出巴郡買騰訊」
【美股收市】油價急回 道指飆599點 納指升2.9% 中概股彈5%
【美股收市】油價急回 道指飆599點 納指升2.9% 中概股彈5%
【恒指夜期+ADR】夜期升547點　阿里巴巴美股高港股5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升547點　阿里巴巴美股高港股5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款