【友邦1299】一文看盡友邦績後 大行最新評級和目標價

友邦(01299)日前公布去年業績，期內盈利74.2億美元，按年上升28.5％，期內新業務價值上升約18％至33.6億美元，業績勝預期。加上公司啟動規模達100億美元的回購，多間大行在該保險股公布業近乎一致維持買入評級。

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高盛發表報告指，友邦的業績表現非常強勁，營運利潤較該行預期為高，該行予其「買入」評級以及「確信買入」名單，目標價105元。對於友邦啟動回購，該行認為，儘管過去兩年新保單銷售因新冠疫情而受到干擾，這表明了友邦具有強大的自由盈餘能力，去年達65億美元，又指對友邦所有市場均錄得新業務價值正增長感到欣喜。

大行予友邦最新評級和目標價一覽：

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瑞銀則指出，友邦去年第四季業績穩健復甦，受疫情影響的本港業務利潤率超出了該行及市場預期，予目標價101元，維持「買入」評級。雖然疫情對其今年首季的新業務增長面臨挑戰，但認為這情況已反映價內，亦留意到友邦在關鍵市場的增長戰略持續得到強力的執行，又指利潤率增長是新業務價值增長的支柱。

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