【大行點睇】高盛指美國機構投資者 持倉中概股總值7,500萬美元 若沽清H股需時161日

近日中資股大起大落，高盛發表報告估計，美國機構投資者目前持有總值7,500億美元即5.8萬億元的中概股，當中包括A股，H股及以美國預託證券方式上市的中資股。假設美國投資者要沽清所有中國股票，沽清A股，H股及以美國預託證券方式上市的中資股分別需時2日、143日及61日。

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高盛估計，美國機構投資者持有大型中概股的比重約三成，以阿里巴巴(09988, 美：BABA)為例，美國機構投資者持貨比重約佔市值5%。另外，有兩成美國機構投資者已把中概股轉換成港股。

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該行指出,截至上周內地科網股估值等同預測市盈率17倍，較美國同業出現折讓，主要和中美關係緊張及內地針對科網業監管常態化有關。以長期角度計算，中資科網股估值等同未來10年收入，取得8%的年均複合增長率。

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