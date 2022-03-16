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【大行點睇】高盛指美國機構投資者 持倉中概股總值7,500萬美元 若沽清H股需時161日

股樓投資 15:17 2022/03/16

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近日中資股大起大落，高盛發表報告估計，美國機構投資者目前持有總值7,500億美元即5.8萬億元的中概股，當中包括A股，H股及以美國預託證券方式上市的中資股。假設美國投資者要沽清所有中國股票，沽清A股，H股及以美國預託證券方式上市的中資股分別需時2日、143日及61日。

【大摩吹奏】 高鑫零售獲「摩笛」吹奏 股價30日內將升 目標價睇3.9元   詳情請看【下一頁

高盛估計，美國機構投資者持有大型中概股的比重約三成，以阿里巴巴(09988, 美：BABA)為例，美國機構投資者持貨比重約佔市值5%。另外，有兩成美國機構投資者已把中概股轉換成港股。

【大行點睇】摩通唱淡中資科技股 一文看盡28股最新評級及目標價  詳情請看【下一頁

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該行指出,截至上周內地科網股估值等同預測市盈率17倍，較美國同業出現折讓，主要和中美關係緊張及內地針對科網業監管常態化有關。以長期角度計算，中資科網股估值等同未來10年收入，取得8%的年均複合增長率。

同場加映  【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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