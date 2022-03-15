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【業績】富智康轉賺近4.4億元　毛利率增

股市 22:54 2022/03/15

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富智康 （02038） 業績初步公告顯示，去年全年純利5632.8萬美元（近4.4億港元），前年則虧損近1.74億美元，去年每股盈利0.7美仙，不擬派末期息。

去年公司營業收入85.8億美元，按年少3.9%，惟銷售成本按年少逾5%下，毛利按年增逾1.3倍，毛利率由1.1%升至2.6%。去年稅前溢利7015.8萬美元，前年稅前虧損逾1.7億美元。

去年分類溢利續以亞洲佔最多，錄近1.3億美元，按年多61.8%。美洲居次，有5072萬美元，按年多近1.4倍。歐洲則錄逾3954萬美元，按年多逾1.7倍。

公司指，儘管智能手機市場在去年初從疫情中逐步復蘇，但疫情第二波的爆發席捲集團營運 所在的全球不同地區，尤其越南和印度，疫情對當地手機的生產量和出貨量、銷售量以及公司對訂單的估計能力產生深遠影響。

公司就今年展望提到，疫情及元件短缺會對業務及財務業績造成不利影響，亦可能加劇諸多其他風險。今年1月，越南業務所處的地區疫情復燃，而一定比例的直接勞工選擇辭職回鄉過年，致1月及2月的產量受影響。此外，半導體及集成晶片組供應短缺尤為嚴重，料半導體供應緊絀會持續。而集團其中一名主要中國客戶受到美國制裁下，集團今年向該客戶的銷售額將續下降，集團或需終止該部分業務。

富智康收報0.88港元，跌4.3%。

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港股 富智康集團（02038）

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