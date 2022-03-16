【開市9點半】中概股反彈　高盛：中國互聯網股已反映中美脫勾憂慮

上一篇文章
【ET財經早點1分鐘】恒指夜期升547點 騰訊ADR重上300關
中概股隔晚終於止跌，高盛引述數據，截至上周五（11日），中國互聯網股現值相當於預測市盈率17.2倍，預期市盈增長比率約0.6倍，隱含風險溢價約9.6%，估值較美國同業有明顯折讓，相信內地監管及中美脫勾的憂慮已反映在股價上。本周港股大跌之後，中國互聯網板塊折讓更大，吸引部分投資者勇敢入市，北水昨吸資93.9億元，跌一成的騰訊 （00700） 獲北水掃貨57.4億元，美團 （03690） 亦獲17.6億元淨流入。
1.【中概股股災】高盛：美國機構投資者持5.8萬億中資股、ATM為首 互聯網股估值已反映潛在風險因素
2.【中概股股災】景順：料有更多中概股被納入名單 市場持續波動 宜採保守投資策略
3.【中概股股災】高瓴資本否認投資中概股ADS虧損超300億美元
4.【騰訊700】騰訊失300關 段永平揚言「沽出巴郡買騰訊」
5.【美國通脹】美國2月最終需求PPI按月升0.8% 升幅低過預期
6.【港鐵66】港鐵：未來一年推4項目招標、小蠔灣項目分4期發展 兩個商場按計劃明年開業
7.【盈喜】中生製藥料全年多賺逾4倍至140億元人民幣 投資科興大賺
8.【港交所388】港交所動議加主席、非執董袍金 3年間再度增加6%至8%
9.【業績│電訊股】中信國際電訊去年多賺5%至10.8億元 周息率8.2厘
欄名 : 開市9點半