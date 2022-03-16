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【開市9點半】中概股反彈　高盛：中國互聯網股已反映中美脫勾憂慮

股市 06:45 2022/03/16

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中概股隔晚終於止跌，高盛引述數據，截至上周五（11日），中國互聯網股現值相當於預測市盈率17.2倍，預期市盈增長比率約0.6倍，隱含風險溢價約9.6%，估值較美國同業有明顯折讓，相信內地監管及中美脫勾的憂慮已反映在股價上。本周港股大跌之後，中國互聯網板塊折讓更大，吸引部分投資者勇敢入市，北水昨吸資93.9億元，跌一成的騰訊 （00700）  獲北水掃貨57.4億元，美團 （03690） 亦獲17.6億元淨流入。

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【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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