【業績｜物管股】保利物業去年純利達8.46億人幣　按年增25.6%

▲ 保利物業去年純利達8.46億人幣 按年增25.6%

保利物業 （06049） 公布去年全年業績，期內全年收入達107.83億元（人民幣，下同），按年增長34.2%；期內股東應佔溢利接近8.46億元，按年增長25.6%；派發年度股息每股0.305元，派息比率為20%。保利物業今日收報41元，跌9.3%。

保利物業去年來自物業管理服務的收入達66.7億元，按年增長34.8%，佔總收入的61.9%；非業主增值服務收入達18.11億元，按年增長35%；社區增值服務收入達23億元，按年增長31.6%。

公司表示，去年全年新簽約第三方項目的單年合同金額約為19.01億元，非居業態佔比和標桿項目數量進一步提升。截至去年12月31日，保利物業已經進入全國29個省、直轄市與自治區的196個城市，合同管理面積約6.56億平方米，合同項目數為2428個，在管面積約4.65億平方米，在管項目達1786個。

截至去年年底，保利物業的現金及現金等價物約為76.91億元，較2020年底增加約2.43億元人民幣，或3.3%。

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