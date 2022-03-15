【健身室自救】疫下自救轉網上平台　惟營業額只佔健身中心十分一

▲ 更有消息傳出，指連鎖健身室Fitness First向會員發出內部訊息，指擁8間分店的Fitness First將會全線結業。有業界對此表示，疫下政府支援不足，健身室難以維持生計。（資料圖片）

本地第五波疫情繼續蔓延，健身室自1月初起已停業至今，最快亦要到4月21日才能重開。更有消息傳出，指連鎖健身室Fitness First向會員發出內部訊息，指擁8間分店的Fitness First將會全線結業。有業界對此表示，疫下政府支援不足，健身室難以維持生計。

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My Fitness負責人李小姐表示，在疫情下健身房被迫停業，只能將部分課程轉網上教學。透過借出相關器材給客人，以及增強網上教學的互動性，讓客人也可以在家訓練，吸引客人參與網上教學的興趣。但網上教學始終難以長久，生意只佔整體營業額十分一，每月損失盈利數十萬。

她續指，政府抗疫基金杯水車薪，不能滿足基本營運開支需要，加上不少受停業影響的員工，不符合失業救濟金申請資格，尤其是除教練外的普通員工，如前台、清潔等，更因此「手停口停」只能放無薪假。故她認為政府需加大抗疫基金資助額，幫助業界渡過難關。

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記者：黃顯晴

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