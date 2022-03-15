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美健身中心復甦　混合面授網課

商業 19:53 2022/03/15

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隨着歐美走出疫情陰霾，當地健身業界開始捕捉到顧客愛好變化作出配合。（法新社 圖片）

在全球疫情大流行下，各地健身業界大受影響，惟其間民眾更關注身心健康及鍛煉，迫使業界變陣應對。隨着歐美走出疫情陰霾，當地已有健身業界開始捕捉到顧客愛好，並作出配合。

【疫市營商】本地餐廳品牌逆市連開5分店　靠4招策略脫穎而出

美國大型連鎖健身中心Life Time 受疫情衝擊，要按各州政府要求關閉分店，在強制停業期間，公司高層大舉投入改善基本設施，改善水管、暖氣及照明設施，諮詢專家和公共衞生官員，制定詳細安全手冊，防止病毒傳播。Life Time 運營高級副總裁Steve Larson 表示，突然強制停業幾乎影響所有分店，公司要迅速應變，盡一切所能讓顧客感到安心舒適，以助業務復甦。隨各地分批放寬防疫後，Life Time的各州分店已改善器材間隔布置、增加戶外班、提供器材租賃及預先登記面授訓練課堂等措施應對。

疫情下，健身愛好者在疫下增加使用網上健身課程內容，但對健身中心的面授課程仍感興趣。美國Alchemy 365 會員Andrea Leet表示，喜歡它提供網上平台可隨時存取訓練影片，按個人行程安排到中心或在家訓練。亦有有專家預期，更多愛好者會繼續同時使用訓練影片及面授健身課程。

即時串流課程具現場體驗感

另一方面，實時虛擬課程亦有捧場客，Life Time 注意到會員更傾向即時串流課程多於觀看訓練影片，即使在家上課也希望有現場體驗感。同時，以往健身人士傾向以跑步機、單車機等訓練，但Life Time 留意到功能訓練愈受關注，會員希望鍛煉核心肌群，傾向以個人或小組形式練習，故有提供更多專用空間以供訓練。

據美國運動健身行業協會（Sport & Fitness Industry Association）反映，在大流行下健身中心強制停業，「匹克球」（Pickleball）欄網和球拍一度賣斷市。當地運動用具店表示，去年留意到匹克球器材暢銷，包括售價約100 美元的高級球拍。Life Time因此有加開專門匹克球中心，希望吸引匹克球愛好者。匹克球混合網球、乒乓球及羽毛球的特點，場地只要網球場一半即可，能在一般住宅區的雙綫車道上遊玩。

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責任編輯：王浩賢

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