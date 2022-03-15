【生科股】歌禮製藥：新冠口服藥ASC10生產成本顯著下降　

▲ 歌禮製藥表示，其研發中的新冠口服雙前藥ASC10生產成本顯著下降。

歌禮製藥 （01672） 發通告，交代其抗新型冠狀病毒肺炎口服雙前藥ASC10的業務進展，指基於系列優化措施，ASC10的生產成本顯著下降，又表示這對抗新冠藥物的可及性至關重要。

歌禮稱，最新實驗數據顯示，ASC10-A對Omicron變異株、Delta變異株與早期病毒株都具有強效的細胞水平抗病毒活性。此外，最新實驗數據提示，ASC10不會與其它常用藥物發生藥物與藥物相互作用。

據歌禮簡介，ASC10是抗病毒核苷類似物ASC10-A的口服雙前藥，ASC10-A對新型冠狀病毒聚合酶（RdRp）有強效抑制作用。ASC10口服片劑是歌禮專有技術開發的產品。至今，歌禮已在全球範圍內提交了多項ASC10及其用途的專利申請。

歌禮有3款新冠口服藥，包括利托那韋口服片劑、口服聚合酶（RdRp）抑制劑ASC10，以及口服蛋白酶（3CLpro）抑制劑ASC11。

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