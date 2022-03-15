  • 23°C
香港時間 : 2022315日 (二) 20:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生科股】歌禮製藥：新冠口服藥ASC10生產成本顯著下降　

股市 19:55 2022/03/15

分享：

歌禮製藥表示，其研發中的新冠口服雙前藥ASC10生產成本顯著下降。

歌禮製藥 （01672） 發通告，交代其抗新型冠狀病毒肺炎口服雙前藥ASC10的業務進展，指基於系列優化措施，ASC10的生產成本顯著下降，又表示這對抗新冠藥物的可及性至關重要。

歌禮稱，最新實驗數據顯示，ASC10-A對Omicron變異株、Delta變異株與早期病毒株都具有強效的細胞水平抗病毒活性。此外，最新實驗數據提示，ASC10不會與其它常用藥物發生藥物與藥物相互作用。

據歌禮簡介，ASC10是抗病毒核苷類似物ASC10-A的口服雙前藥，ASC10-A對新型冠狀病毒聚合酶（RdRp）有強效抑制作用。ASC10口服片劑是歌禮專有技術開發的產品。至今，歌禮已在全球範圍內提交了多項ASC10及其用途的專利申請。

歌禮有3款新冠口服藥，包括利托那韋口服片劑、口服聚合酶（RdRp）抑制劑ASC10，以及口服蛋白酶（3CLpro）抑制劑ASC11。

*俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

相關文章：

【異動｜生科股】歌禮製藥大升13%　旗下利托那韋口服片年產能增至約5.3億片

【生科股】歌禮製藥申請利托那韋在歐洲八國上市　為新冠口服藥Paxlovid成分之一

【新冠藥物】歌禮製藥尾市曾升20%　稱其研發口服藥療效或勝默沙東

【新冠藥物】歌禮製藥︰抗新冠病毒口服片劑年產能擴大至1億片　股價破頂升32%

 

港股 歌禮製藥－B（01672） 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【營運數據】東航2月整體旅客周轉量按年升48.5%　惟國際線周轉量跌一成

下一篇文章

【內險股】國壽首兩個月保費收入按年減半成、平保微升約1％　一文看清多隻內險股今年保費表現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中概股股災】摩通批中國互聯網股短線「不宜投資」　騰訊美團京東目標價至少削半（附目標價）
【中概股股災】摩通批中國互聯網股短線「不宜投資」　騰訊美團京東目標價至少削半（附目標價）
【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率
【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率
【恒指夜期+北水】夜期轉升134點　北水逆市吸資94億　57億狂掃騰訊（不斷更新）
【恒指夜期+北水】夜期轉升134點　北水逆市吸資94億　57億狂掃騰訊（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌64點　納指期貨轉微升（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌64點　納指期貨轉微升（不斷更新）
【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元、41家投行首家看淡　阿里再插12%、ADR逼上市價
【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元、41家投行首家看淡　阿里再插12%、ADR逼上市價
【港股夜期+ADR】夜期重挫526點守19000關　中概股指數再瀉12%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期重挫526點守19000關　中概股指數再瀉12%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款