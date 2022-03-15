【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

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04:40 六大指標見底未？

06:20 六大負面因素令市況轉差

07:40 原材料價格爆升

08:50 疫情重臨

12:30 內地政策趨嚴 醫療股受挫

15:10 市傳高瓴爆倉

17:00 企業業績普遍一般

19:30 若美股見底幾時回升？

20:30 港股短線應仍未見底

22:20 Q&A 02269 藥明生明

27:55 00148 建滔集團

30:15 00914 海螺水泥

35:53 00762 中國聯通

37:00 00405 越秀房託

42:50 00726 築友智造科技

44:28 01211 比亞迪

47:00 01799 新特能源

49:15 00883 中國海洋石油

51:33 分享個別留言__投資者情緒「絕望」

56:33 六大見底指標__南向資金

57:48 六大見底指標__留意美滙指數/港滙

01:00:30 01083 港華智慧能源







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