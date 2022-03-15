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【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

iMTV＋ 19:40 2022/03/15

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04:40 六大指標見底未？
06:20 六大負面因素令市況轉差
07:40 原材料價格爆升
08:50 疫情重臨
12:30 內地政策趨嚴 醫療股受挫
15:10 市傳高瓴爆倉
17:00 企業業績普遍一般
19:30 若美股見底幾時回升？
20:30 港股短線應仍未見底
22:20 Q&A 02269 藥明生明
27:55 00148 建滔集團
30:15 00914 海螺水泥
35:53 00762 中國聯通
37:00 00405 越秀房託
42:50 00726 築友智造科技
44:28 01211 比亞迪
47:00 01799 新特能源
49:15 00883 中國海洋石油
51:33 分享個別留言__投資者情緒「絕望」
56:33 六大見底指標__南向資金
57:48 六大見底指標__留意美滙指數/港滙
01:00:30 01083 港華智慧能源




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欄名 : 溫股知新

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