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【科技股女股神】SARK沽空女股神今年大賺68% 股價首超ARKK

股樓投資 19:45 2022/03/15

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美股科技股持續下跌，使有「科技股女股神」之稱的Art Invest創辦人Cathie Wood旗下的旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）今年跌幅強勁，反令專門沽空ARKK的Tuttle Capital Short Innovation ETF（SARK）因此大漲，首次價格超過ARKK。

Tuttle Capital Short Innovation ETF是一隻專門針對ARK Innovation ETF進行反向做空的基金，在今年至今已上漲67.80%。同期， ARKK受加息和烏克蘭戰爭的影響，暴跌46.09%；SARK自去年11月推出以來已上漲97.11%，ARKK同期則下跌56.68%。

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SARK上周五（11日）收報57.25 美元，首度高於ARKK，該ETF收於55.58 美元。兩者差距在周一（14日）持續擴大，ARKK收於 52.29美元，而SARK為60.61美元。

Miller Tabak + Co. 首席市場策略師 Matt Maley認為， ARKK今年大跌並不無道理，因ARKK投資組合中，太多股票都是依賴央行的流動性來推動獲取超額收益，而現在這種流動性正在逆轉，令股票顯著下跌。

雖然ARKK近期表現不佳，但仍吸引大量資金，該ETF已在過去五周持續錄得資金流入，總額約為13億美元。與此同時，SARK已經連續兩周流出。

Cathie Wood在本月初接受外媒訪問時表示，投資創新科技是正確的策略，相信ARK Invest的投資在未來5年將取得驚人回報。

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責任編輯：黃苑筠

 

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