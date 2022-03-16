倫敦有人佔領俄前首富家族豪宅 促安置烏克蘭難民

英國早前制裁多名俄羅斯財閥及凍結其資產，包括前俄羅斯首富、俄鋁大股東歐柏嘉（Oleg Deripaska）。歐柏嘉家族位於倫敦、價值5,000萬英鎊的一幢豪宅目前空置，有4人闖入並自稱佔領豪宅，要求政府將這幢豪宅用作安置烏克蘭難民。

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英媒報道，歐柏嘉家族這幢豪宅位於倫敦騎士橋（Knightsbridge），樓高4層，價值約5,000萬英鎊（約5.1億港元）。

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4人擅自闖入豪宅，宣稱該處應該屬於烏克蘭難民。他們拍攝豪宅內的情況，顯示空蕩蕩的豪宅內放置了巨型餐檯、書架及三角鋼琴。

他們更在豪宅陽台掛上烏克蘭國旗及兩張標語，分別寫上「已解放此物業」（this property has been liberated）及辱罵俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的字句。

4人發表聲明指希望透過佔領俄羅斯富豪家族的豪宅，表達他們聲援烏克蘭人民及不同意俄烏戰爭的俄羅斯人民。

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他們更強調：「你佔領烏克蘭，我們佔領你。」（You occupy Ukraine, we occupy you.）

據悉，4名佔領豪宅人士與警方對峙近7個小時，最後遭警方拘捕。警方進入豪宅時，4人在屋內飲著威士忌及冰茶，並一邊哼唱歌曲。

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責任編輯：鄭錦玲