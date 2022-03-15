【二手樓價】愉景新城三房低市價5%　855萬沽　平同類單位50萬

中原地產張志豪表示，政府放寬按保門檻後，不少換樓客加快入市。該行新近促成荃灣愉景新城6座中層E單位成交，實用面積610平方呎，三房套房間隔，向東，享山景。最初叫價880萬元，經議價後，共減25萬元，以855萬元沽出，折合實用呎價14,016元，較市價低約5%。

張志豪指，買家為同區換樓客，鍾情單位享翠綠山景，內櫳實用企理，見價錢比市價約900萬元平，迅速拍板承接。原業主則於1999年3月以328萬元買入單位，持貨23年沽出，帳面獲利527萬元，單位期內升值1.6倍。

張志豪續指，現時屋苑同類型3房放盤約20多個，最平叫價840萬元，屬極低層。

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