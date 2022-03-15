【有相睇】日出康城三房套連露台　得知可借九成按即洽商　誠意打動業主再減10萬

「財爺plan」再放寬按保後不少物業受惠，位於日出康城的物業一向受買家歡迎，有買家得知心儀放盤叫價1,000萬元可承造九成按揭即入市。利嘉閣趙洛民指，日出康城領都有三房大單位以990萬元成交。

成交單位為領都5座高層RC室，實用面積733平方呎，為三房套房連儲物室間隔，向東，望山景。單位原叫價1,000萬元，業主見買家具誠意，故再減價10萬元，最終以990萬元沽出，實用呎價13,506元。

單位圖片（由代理提供）

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代理指，買家為港島換樓客，對比數個將軍澳屋苑，如君傲灣及將軍澳廣場等後，得知日出康城三房1,000萬元內可買三房套連露台單位，以及符合換樓鏈要求，屋苑會所配套齊全，樓齡亦較新，故決定入市。單位低於銀行估價沽出，其估價由約1,039萬至1,175萬元不等，成交價較估價低約120萬元。

據了解，原業主於2009年8月以416萬元一手買入單位，現沽出帳面獲利574萬元。另外，屋苑本月至今錄4宗成交，三房套單位最低入場費由890萬元起。

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