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【港鐵66】港鐵：未來一年推4項目招標、小蠔灣項目分4期發展　兩個商場按計劃明年開業

股市 18:49 2022/03/15

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【港鐵66】港鐵：未來一年推4項目招標、小蠔灣項目分4期發展　兩個商場按計劃明年開業

港鐵 （00066） 上周四在業績發布會披露，未來一年擬推出4個物業發展項目招標，提供合共逾5100伙。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，港鐵將於明天（3月16日）開始接受將軍澳百勝角通風樓物業發展項目的標書。

至於小蠔灣車廠物業發展項目，已命名為「小蠔灣（OYSTER BAY）」，料可提供逾2萬個公私營房屋單位，並分4期發展，每期再分多個階段，第一期首階段提供約1500伙，預計未來一年內推出招標。

港鐵金澤培：極端情況關閉人流少的車站【下一頁】

鄧智輝稱，小蠔灣第一至三期為公私營住宅混合發展，第四期為純公營房屋，配套設施包括一個樓面面積約30萬呎的商場，料首批居民可於2030年入伙。

東涌牽引配電站物業發展項目去年曾經流標，鄧智輝透露，項目位於東涌線隧道之上，打樁有一定難度，亦要兼顧沉降等問題，而且地盤面積不算大，港鐵正進行一系列前線研究，冀重推時向發展商提供更多資料，減低發展相關風險。

東鐵綫過海段料6月或7月通車【下一頁】

商場方面，港鐵兩個興建中的商場項目按計劃明年開業，其中位於沙田大圍站上蓋的圍方，明年料分兩個階段投入服務，現時已有15%樓面獲預租，租客包括超市及戲院等。香港仔港島南岸商場部分THE SOUTHSIDE冀明年聖誕節前開業，大型租戶如戲院和大型商戶的租務洽談已近尾聲。

*俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

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港股 港鐵公司（00066） The wai圍方 THE SOUTHSIDE 港島南岸 招標 商場 發展商

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