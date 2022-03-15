  • 23°C
香港時間 : 2022315日 (二) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大摩吹奏】 高鑫零售獲「摩笛」吹奏 股價30日內將升 目標價睇3.9元

股樓投資 18:56 2022/03/15

分享：

大摩發表研究報告，預期高鑫零售（06808）股價在未來30日內上升，機率達70％至80％，予其「與大市同步」評級，目標價3.9元，與現價計，潛在升幅達43.9%。

同場加映﹕【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

根據該行估算，其現價水平爲2023年預測市盈率的約16倍，僅爲疫情前水平的55%，考慮到需求暫時改善，認爲風險回報偏向上行，予其目標價3.9元，低於其歷史平均水平，原因爲競爭加劇可能會令盈利能力受壓。

【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

報告指，受疫情影響，愈來愈多餐廳暫時停業，超市需求持續增加，雖然高鑫零售暫時關閉10多家門店，約佔門店總數的2%，其綫下客流量也可能受到疫情負面影響，但相信為業務貢獻50%的華東地區門店需求仍然強勁。

同場加映﹕【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
疫情 潛在升幅 目標價 高鑫零售（06808） 零售

下一篇文章

【有相睇】日出康城三房套連露台　得知可借九成按即洽商　誠意打動業主再減10萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【過渡房屋】香港路德會再推酒店式過渡房屋項目　即日起接受申請　月租3,700元起
【過渡房屋】香港路德會再推酒店式過渡房屋項目　即日起接受申請　月租3,700元起
【智能手機】蘋果iPhone 14系列傳首度混搭新舊晶片 僅Pro機款升級A16新處理器
【智能手機】蘋果iPhone 14系列傳首度混搭新舊晶片 僅Pro機款升級A16新處理器
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
【通貨膨脹】Elon Musk：Tesla和SpaceX面臨巨大的通脹壓力
【通貨膨脹】Elon Musk：Tesla和SpaceX面臨巨大的通脹壓力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款