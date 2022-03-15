【大摩吹奏】 高鑫零售獲「摩笛」吹奏 股價30日內將升 目標價睇3.9元

大摩發表研究報告，預期高鑫零售（06808）股價在未來30日內上升，機率達70％至80％，予其「與大市同步」評級，目標價3.9元，與現價計，潛在升幅達43.9%。

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根據該行估算，其現價水平爲2023年預測市盈率的約16倍，僅爲疫情前水平的55%，考慮到需求暫時改善，認爲風險回報偏向上行，予其目標價3.9元，低於其歷史平均水平，原因爲競爭加劇可能會令盈利能力受壓。

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報告指，受疫情影響，愈來愈多餐廳暫時停業，超市需求持續增加，雖然高鑫零售暫時關閉10多家門店，約佔門店總數的2%，其綫下客流量也可能受到疫情負面影響，但相信為業務貢獻50%的華東地區門店需求仍然強勁。

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記者：郭秀慧