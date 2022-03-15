【SPAC上市】本港首隻SPAC AQUILA 7836將於周五掛牌 每手105萬元

本港首間特殊目的收購公司(SPAC)AQUILA ACQ-Z（新上市編號：07836）公布，發售1.00065億股A類股份及5,003.25萬份上市權證，每股A類股份10元，集資約10億元，並以現金或現金等價物的形式由託管賬戶所持有。每兩股A類股份獲發一份上市權證，而A類股份將佔緊隨發售完成後已發行股份總數的80%。

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AQUILA的A類股份以每手10.5萬股的方式進行買賣，初始價值為每手105萬元，而上市權證（04836）的每手買賣單位為5.25萬份；預期將於周五(18日)掛牌。

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發起人為招銀國際資產管理、蔣榕烽、凌堯、樂迪及吳騫。聯席保薦人為摩根士丹利及招銀國際。

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記者：張以正