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【SPAC上市】本港首隻SPAC AQUILA 7836將於周五掛牌 每手105萬元

股樓投資 19:19 2022/03/15

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本港首間特殊目的收購公司(SPAC)AQUILA ACQ-Z（新上市編號：07836）公布，發售1.00065億股A類股份及5,003.25萬份上市權證，每股A類股份10元，集資約10億元，並以現金或現金等價物的形式由託管賬戶所持有。每兩股A類股份獲發一份上市權證，而A類股份將佔緊隨發售完成後已發行股份總數的80%。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

AQUILA的A類股份以每手10.5萬股的方式進行買賣，初始價值為每手105萬元，而上市權證（04836）的每手買賣單位為5.25萬份；預期將於周五(18日)掛牌。

【新股IPO】金山雲計劃來港上市 需獲監管部門批准和市場條件【見下頁】

【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標

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發起人為招銀國際資產管理、蔣榕烽、凌堯、樂迪及吳騫。聯席保薦人為摩根士丹利及招銀國際。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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AQUILA ACQ－Z（07836） IPO 特殊目的收購公司（SPAC） 港股

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